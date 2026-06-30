Bursa Kültür Yolu Festivali, konser akşamlarıyla müzikseverleri bir araya getirmeye devam ediyor. Festivalin üçüncü akşamında sahne alan Derya Uluğ, sevilen şarkılarıyla ziyaretçilere müzik şöleni yaşattı. Sanatçıya, nişanlısı ve müzisyen Asil Gök'ün sahnede eşlik etmesi ise akşamın en dikkat çeken anlarından biri oldu.

BURSA (İGFA) - Derya Uluğ, Bursa Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü konser akşamında FSM Hastane Alanı'nda dinleyicilere keyif dolu anlar yaşattı. Konser boyunca 'Şımarık', 'Sana Çıkıyor Yollar' ve 'Hani' başta olmak üzere sevilen eserlerini seslendiren sanatçı, şarkılarına hayranlarının eşlik etmesiyle birlikte coşkulu bir atmosfere imza attı.

Enerjik sahne performansıyla beğeni toplayan Derya Uluğ'un nişanlısı ve müzisyen Asil Gök ile yaptığı düet ise gecenin öne çıkan anlarından biri oldu. Eğlenceli dakikaları takip eden şarkılar, festival heyecanını zirveye taşırken, Derya Uluğ ile birlikte unutulmaz bir üçüncü konser akşamı yaşandı.

Bursa Kültür Yolu Festivali'nin ana sahnesinde her akşam farklı sanatçılar müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Festival kapsamında konserlerin yanı sıra sergiler, atölyeler, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve gastronomi programları da 5 Temmuz'a kadar kentin farklı noktalarında ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.