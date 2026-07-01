BLOK3'ün İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirdiği 'La Catedral' konserinin yankıları dinmek bilmiyor. Günler öncesinden tüm biletleri tükenen dev organizasyon, yalnızca bir konser değil; müzik, sahne şovu ve görsel prodüksiyonun buluştuğu unutulmaz bir gösteriye dönüştü.

İSTANBUL (İGFA) - Tam 42 bin müzikseverin tribünleri doldurduğu gecede BLOK3, kariyerinin en büyük performanslarından birine imza atarken, izleyiciler de hafızalardan silinmeyecek anlar yaşadı.

İstanbul'un son yıllarda en çok konuşulan ve en iddialı konserlerinden biri olarak gösterilen 'La Catedral', sosyal medyada da fırtına estirdi.

BLOK3 ve konser etiketi iki gün boyunca sosyal medya platformlarında en çok konuşulanlar arasında ilk sıradaki yerini korurken, geceden paylaşılan videolar milyonlarca kez izlendi.

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda bugüne kadar gerçekleştirilen konserler arasında seyirci sayısıyla rekor kıran BLOK3, bu tarihi geceyle adını bir kez daha altın harflerle yazdırdı.