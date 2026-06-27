Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Emekli Evi üyelerinden oluşan Gönülden Sesler Korosu, 'Hatıralarda Kalan Ezgiler' konserinde gönüllerden süzülen nağmeleri sanatseverlerle buluşturdu.

MERSİN (İGFA) - Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz eserlerinin seslendirildiği gecede sanatseverlerin karşısına çıkan Gönülden Sesler Korosu, kendilerini dinlemeye gelen Mersinlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Gecede dinleyiciler; kimi zaman bir sevdaya, kimi zaman özleme, kimi zaman da yılların derinliklerinde saklı kalan hatıralara yolculuk yaptı. Koro Şefi Zeynep Özel yönetiminde gerçekleşen konserde, 'Nice Sevdi Nice Yandı Nice Aldandı', 'Şarkılar Yazdım Sana', 'Yine Bir Sızı Var İçimde' ve 'Yanıyor mu Yeşil Köşkün Lambası' gibi unutulmaz eserler dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

Konserin ilk bölümünün ardından geceye emek veren isimlere çiçek ve teşekkür belgeleri takdim edildi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Av. Hamit Mert Avcı tarafından koristlerden Müzeyyen Hasbay'a çiçek ve teşekkür belgesi sunulurken, koristlerden Mehmet Karlıer de Avcı'ya çiçek takdim etti. Program kapsamında Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım tarafından Koro Şefi Zeynep Özel'e çiçek ve plaket verilerek, koroya sunduğu katkılardan dolayı teşekkür edildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Av. Hamit Mert Avcı, konser öncesinde yaptığı konuşmada Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in selamlarını ileterek, emeklilere yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik hizmetlerinin tüm Türkiye tarafından takdir edildiğini belirten Avcı, toplumun her kesimine yönelik çalışmaların devam edeceğini söyledi. Koroda emeği geçen tüm koristlere ve sanatçılara teşekkür eden Avcı, konsere katılan sanatseverlere keyifli bir dinleti dileyerek sözlerini tamamladı.

Özel: 'Aylar süren emeğimizi güzel bir seyirciyle paylaşmak bizim için çok keyif vericiydi'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestrası Solisti ve Emekli Evi Gönülden Sesler Türk Sanat Müziği Korosu Şefi Zeynep Özel, emeklilerin kaliteli vakit geçirmesi ve sosyalleşmesi amacıyla kurulan emekli evi korosunun büyük bir titizlikle konser hazırlıklarını yürüttüğünü söyledi. Koristlerin Türk Sanat Müziği'ne gönül vermiş emekli vatandaşlardan oluştuğunu ifade eden Özel, 'Ekim ayından bu yana çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok da eğlenceli bir süreç geçiriyoruz. Hem çalışıyor hem eğleniyoruz. Böyle bir konser akşamında, böyle güzel bir seyirciye çalışmalarımızı sunmak bizim için çok keyif verici oldu. Salon da izleyici de çok güzeldi. Bütün şarkılarımıza eşlik ettiler' diye konuştu.

Mersinlilerden konsere tam not

Konseri izleyen Ülkühan Bilen, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinliklerini yakından takip ettiğini belirterek, 'Daha önce de konserlere katıldım. Bugünkü konser için Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Bizlere böyle bir imkân sunduğu için çok minnettarız. Konser harikaydı' dedi.

Vatandaşlardan Nurhan Uzunlar da konserden büyük keyif aldığını ifade ederek, 'Bu katkıları bize sağladığı için öncelikle Vahap Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Şarkılar da orkestramız da çok güzel. Sanatçılarımızla beraber biz de eğlendik' diye konuştu.

Tarsus Emekli Evi üyesi Adnan Uzunlar ise Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinliklerinden memnuniyet duyduğunu belirterek, 'Konseri çok güzel buldum. Her zaman devam etmesini istiyorum. Tiyatroları da beğeniyoruz. Vahap Başkanımızın yaptığı etkinlikleri çok seviyoruz. Bugünkü konser de çok iyi geçti. Türk Sanat Müziğini çok seviyorum. Başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.