Türkiye Kültür Yolu Festivali, Samsun rotasında dokuz günlük maratonunu sonlandırdı. Festivalin son konser akşamında Bengü'yü ağırlayan Samsun, her akşam Batı Park'ta düzenlediği müzik şölenine muhteşem bir kapanış yaptı.

SAMSUN (İGFA) - Samsun, Kültür Yolu Festivali süresince kentin dört bir yanında yaşanan yoğun ilgi ve coşkuyu kapanış gününde Batı Park'ta sahne alan Bengü konseriyle zirveye ulaştırdı.

Festivalin final konserinde sahne alan Bengü, etkileyici sahne performansıyla festival coşkusunu taçlandırdı. Festival alanını dolduran binlerce müziksever, sanatçının şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşadı.

Konser boyunca 'Gezegen' ,'Korkma Kalbim' ve 'Saygımdan' gibi sevilen eserlerini seslendiren Bengü, güçlü yorumu ve enerjisiyle büyük beğeni topladı. Sanatçı, Batı Park'ta gerçekleşen konserde festivalin en renkli anlarından birine imza attı.

9 gün boyunca Samsun'un kültür, sanat ve gastronomi hayatına renk katan festival; konserlerden sergilere, çocuk etkinliklerinden söyleşilere uzanan zengin programıyla her yaştan ziyaretçiyi sanatla buluşturdu.

Bengü konseriyle görkemli bir final yapan Samsun Kültür Yolu Festivali'nin ardından, Türkiye Kültür Yolu Festivali kültür ve sanat yolculuğunu 27 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında devam eden Bursa Kültür Yolu Festivali'nde sürdürüyor.