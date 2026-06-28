Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Bursa Kültür Yolu Festivali, ilk konser akşamında binlerce müzikseveri bir araya getirdi. Festivalin açılış konserinde FSM Hastane Alanı'nda sahne alan Demet Akalın, sevilen şarkıları ve enerjik performansıyla Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

BURSA (İGFA) - Bursa'daki konser alanını saatler öncesinden dolduran müzikseverler, Demet Akalın'ın sahneye çıkmasıyla büyük bir coşku yaşadı.

Sanatçı, 'Çalkala', 'Kulüp', 'Yerinde Dur' başta olmak üzere hit parçalarını festival ziyaretçileriyle birlikte seslendirdi. Binlerce kişi gece boyunca şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek festivalin açılış heyecanını doyasıya yaşadı.

Konserin en unutulmaz anlarından biri ise Demet Akalın'ın sahneden inerek dinleyicilerin arasına karışması oldu. Hayranlarının yoğun ilgisi eşliğinde şarkı söylemeye devam eden sanatçı, izleyicilerle birebir buluşarak festival alanında büyük bir heyecan yarattı. Cep telefonlarının ışıklarıyla aydınlanan alanda renkli görüntüler oluşurken, vatandaşlar bu özel anları alkışlar ve tezahüratlarla karşıladı.

Sahne boyunca temposunu hiç düşürmeyen Demet Akalın, dinleyicilerle kurduğu samimi diyaloglar ve güçlü sahne performansıyla festivalin ilk gecesine damga vurdu. Işık ve görsel şovlarla zenginleşen konser, Bursa Kültür Yolu Festivali'nin açılış akşamını unutulmaz bir müzik şölenine dönüştürdü.

Festivalin ilk konseri, binlerce kişinin katılımıyla büyük bir coşku içinde tamamlanırken, Bursa Kültür Yolu Festivali önümüzdeki günlerde de birbirinden önemli konserler, sergiler ve kültür-sanat etkinlikleriyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.