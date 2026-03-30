Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Giresun'un Görele ilçesinde taciz iddiasıyla gündeme gelen olayda 16 yaşındaki T.T.'nin hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yaptı.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Giresun Görele'de yaşanan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, hakkında 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan eski belediye başkanına ilişkin sürecin başından itibaren yakından takip edildiği belirtildi.

Bakanlık, cinsel tacize maruz kaldığını beyan eden 16 yaşındaki T.T.'nin geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bilgisinin derin üzüntüyle öğrenildiğini ifade ederek, hayatını kaybeden çocuk için başsağlığı mesajı yayımladı. Açıklamada, çocukların korunmasının öncelikli olduğu vurgulanarak, 'Çocuğun üstün yararı esas alınarak hukuki süreç en başından itibaren takip edilmektedir' denildi.

Öte yandan, meydana gelen trafik kazasına ilişkin başlatılacak adli sürece de müdahil olunacağı belirtilirken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin titizlikle sürdürüleceği kaydedildi. Bakanlık, çocuklara yönelik her türlü istismar ve ihmale karşı 'sıfır tolerans' anlayışıyla hareket etmeye devam edileceğini vurgulayarak kamuoyuna saygıyla duyuruda bulundu.