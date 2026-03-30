Ağrı Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 kilogram skunk ele geçirildiğini, 1 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.
AĞRI (İGFA) - Ağrı'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu önemli bir operasyona imza atıldı.
Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde 'uyuşturucu madde ticaretinin' önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında 10 kilogram skunk maddesi ele geçirilirken, olayla bağlantılı 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Valilik açıklamasında, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, 'Zehir tacirlerine fırsat verilmeyecek' mesajı paylaşıldı.