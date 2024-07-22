Yenişehir Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, yılbaşından itibaren gebe düve ithalatının serbest bırakılması sonucu ülke genelinde üretimin arttığını, alıcı firmaların da fiyat düşürmeye başladığını belirtti.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - Geçen yılbaşından itibaren gebe düve ithalatının serbest bırakılmasının olumsuz sonuçlarının görülmeye başladığını belirten Yenişehir Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, alıcı firmaların sütün litre fiyatını 16 liradan 15 liraya düşürmeye başladığını söyledi. Tuna, hayvan ithalatının acilen durdurulması gerektiğine işaret etti.

İthal edilen gebe düvelerin doğumdan sonra süt vermeye başladığını vurgulayan Tuna, ihtiyacın üzerinde süt üretildiğini anlattı. Yem fiyatlarından işletme maliyetlerine kadar her şeyin zam gördüğünü söyleyen Tuna, “Acilen gebe düve ithalatının durdurulması ve üreticinin alıcı firmalara satışını yaptığı sütün fiyatına piyasa koşullarına göre zam yapılmasını bekliyoruz” dedi.

Süt üreticisinin alın terinin karşılığını alamaması durumunda hayvanlarını zorunlu olarak kasaplara kesime göndereceğini ifade eden Tuna, bu gelişmenin süt fiyatlarını tekrar yükselteceğini kaydetti.