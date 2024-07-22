Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, yerli üreticilerin kalkınması amacıyla hayata geçirdiği Başkent Market modeliyle hem yerli üretim artıyor hem de Başkentliler aracısız şekilde uygun fiyatlardan doğal ürünlere kavuşuyor. Halk Ekmek Fabrikası, kurulduğu günden bugüne kadar 73 kooperatiften 550 milyon liraya yakın yöresel ürünü satın alarak üreticilere destek verdi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesinin kırsal kalkınma hamlesi kapsamında Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde hayata geçirdiği “Başkent Market” projesi meyvelerini veriyor.

Halk Ekmek Fabrikası, kurulduğu günden bu yana aralarında kadınların da kurucusu olduğu kooperatiflerden 550 milyon liraya yakın yöresel ürün satın alarak hem üreticilere destek verdi hem de Başkentlileri uygun fiyata doğal ürünlere kavuşturdu.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK BELEDİYE MARKETİ

Halk Ekmek Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muzaffer Pala, Başkent Marketlerde 22 tanesi kadın kooperatifi olmak üzere 73 üretici kooperatifinden alınan yöresel ürünleri vatandaşlara ulaştırdıklarının altını çizerek şunları söyledi:

“Ankara Halk Ekmek olarak 5 yıl önce hayata geçirdiğimiz Başkent Market projesiyle üretici kooperatiflerimizin yanında olduk. Toplam 73 kooperatiften yaklaşık 550 milyon liralık yöresel ürün satın alarak üreticilerimize önemli ekonomik destek verdik. Şu anda 7 Başkent Market şubemiz, 3 Fabrika Satış Mağazamız, 3 Başkent Büfemiz olmak üzere 6,5 milyon Ankaralıya en iyi ve en kaliteli hizmeti en uygun fiyata sunuyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın öncelikli projeleri arasında yer alan Başkent Marketler çok önemli bir misyonu yerine getiriyor. Başkent Market Projesi büfeleriyle ve de şubeleriyle Türkiye’nin en büyük belediye marketi olma özelliğini taşımaktadır.”

İSTİHDAMA KATKI

İlki 29 Nisan 2020’de Etimesgut’ta hizmete açılan Başkent Marketlerin sayısının artırılarak daha geniş kitlelere ulaşılması planlanıyor. Proje ile özellikle Ankara’nın çevre ilçelerinde üreticiler kooperatifleşerek hem üretim artıyor hem de yerel istihdama katkı sağlıyor.

Başkent Market projesi sayesinde yerel üreticiler ile tüketiciler arasında kısa tedarik zinciri oluşturularak aracılar ve komisyoncular ortadan kaldırıldı. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte “https://www.baskentmarket.com.tr/” sitesi üzerinden tüm Türkiye’ye de sağlıklı, doğal, güvenilir ve yöresel ürünler uygun fiyata gönderiliyor.