Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre kış lastiği uygulaması tarihleri belli oldu.

ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 15 Kasım ile takip eden yılın 15 Nisan tarihleri arasında kalan beş aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunlu oldu.

Tebliğ hükümlerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülecek karar göre, kış lastiği takmayan sürücülere 5 bin 856 lira ceza kesilecek ve aracın yola devam etmesine izin verilmeyecek.