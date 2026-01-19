YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Suriye'nin kuzey bölgelerinde faaliyet gösteren Türk üniversitelerinden mezun olan öğrencilerin diplomalarının Suriye tarafından tanınmasına yönelik sürecin olumlu şekilde tamamlandığını açıkladı.

İlgili kurumlar arasında yürütülen temaslar sonucunda, Gaziantep Üniversitesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi mezunlarının diplomalarının tanınması ve öğrencilerin akademik durumlarının düzenlenmesi amacıyla Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı bünyesinde uzman bir komisyon kurulmasına karar verildi. Söz konusu kararın, mezunların kazanılmış haklarının korunması ve akademik kazanımlarının güvence altına alınması açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı. YÖK Başkanı Özvar, süreçte gösterilen karşılıklı anlayış ve iş birliği dolayısıyla Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Marwan Alhalabi'ye teşekkür etti.

https://twitter.com/erolozvar/status/2013147353411203412

Prof. Dr. Özvar, Yükseköğretim Kurulu olarak Suriye'de yükseköğretim alanında yürütülen çalışmalara katkı sunmaya ve bu alandaki iş birliklerini güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.