Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Diş Hekimleri Odası işbirliğiyle Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde hizmet veren Emin Eller Gündüz Bakımevi'nde çocuklara ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.

MUĞLA (İGFA) - 0-6 yaş grubundaki çocukların diş sağlığı konusunda bilinçlenmesi amacıyla, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde hizmet veren Emin Eller Gündüz Bakımevi'nde Muğla Diş Hekimleri Odası tarafından eğitim verildi. Eğitim kapsamında çocuklara doğru diş fırçalama yöntemleri ile diş fırçalamanın ve ağız sağlığının önemi anlatıldı.

Eğitimle, çocukların küçük yaşlardan itibaren ağız ve diş sağlığı bilinci kazanması ve doğru alışkanlıklar edinmesi hedefleniyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Diş Hekimleri Odası iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, ağız ve diş sağlığının günlük yaşamda taşıdığı önem eğlenceli ve öğretici yöntemlerle aktarıldı. Eğitim kapsamında, çocuklara ağız hijyenine ilişkin farkındalık kazandırmak amacıyla diş sağlığı temalı kitaplar okundu.

BAŞKAN ARAS: 'SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN ERKEN YAŞTA EĞİTİM ÇOK ÖNEMLİ'

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise yaptığı değerlendirmede, 'Çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için erken yaşta verilen eğitimler büyük önem taşıyor. Ağız ve diş sağlığı, yaşam boyu süren sağlıklı alışkanlıkların temelini oluşturuyor. Bu kapsamda Muğla Diş Hekimleri Odası ile iş birliği içinde çocuklarımıza yönelik gerçekleştirilen bu anlamlı eğitimi çok kıymetli buluyorum. Emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.