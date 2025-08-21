Ticaret Bakanlığı, Suriye’nin Ağustos 2025’te belirli tarım ürünlerine getirdiği geçici ithalat sınırlamasını duyurdu. Türkiye’nin Suriye’ye ihracatı yüzde 54,31 arttı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Suriye Kara ve Deniz Liman İdareleri Başkanlığı’nın 27 Temmuz 2025 tarihli kararıyla, Ağustos 2025 boyunca domates, salatalık, patates, kabak, patlıcan, biber, elma, üzüm, şeftali, kiraz, armut, karpuz, kavun, incir, kuru incir, sarımsak, yumurta ve tavuk eti ithalatına menşe fark etmeksizin geçici sınırlama getirildiğini açıkladı.

Bakanlık, bu kararın dönemsel bir uygulama olduğunu belirtti.

Türkiye’nin Suriye ile ticareti ise hızla büyüyor. 8 Aralık 2024-17 Ağustos 2025 döneminde Türkiye’nin Suriye’ye ihracatı, geçen yıla göre yüzde 54,31 artarak Suriye’nin en büyük ticaret ortağı konumuna yükseldi.

Bakanlık, ikili ticaretin sürdürülebilir şekilde artırılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Bu kapsamda, 5-6 Ağustos’ta Suriye Ekonomi Bakanı Nidal-Eş Şaar ve heyeti Türkiye’yi ziyaret etti.

Ziyarette, Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) ve Türkiye-Suriye İş Konseyi’nin kuruluşuna ilişkin mutabakat zaptları dahil 18 anlaşma imzalandı.