Suriye ve Irak kuzeyinde terör hedefleri imha edildi.ANKARA (İGFA) - Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK/YPG’li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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Konuyla ilgili paylaşımda bulunan Bakanlık, "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz" mesajını verdi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1833427194531418302

Kaynak: igf