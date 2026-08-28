Cumhurbaşkanı Kararı ile Suriye Arap Cumhuriyeti'nin diplomatik pasaport hamili vatandaşlarına Türkiye'de vize muafiyeti getirildi. Muafiyet, turistik seyahat ve transit geçişlerin yanı sıra Türkiye'de göreve atanmaları da kapsıyor.

ANKARA (İGFA) - Suriye Arap Cumhuriyeti'nin diplomatik pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye giriş ve ikamet işlemlerine ilişkin yeni düzenleme bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile Suriye'nin diplomatik pasaport hamili vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanmasına karar verildi.

Düzenlemeye göre söz konusu vatandaşlar, Türkiye'de göreve atanmaları kapsamında, ayrıca her 180 gün içinde azami 90 gün süreyle turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vizeden muaf olacak.