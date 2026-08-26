Konya Büyükşehir Belediyesi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile imzalanan protokol çerçevesinde; Üsküp Belediyesi ve El-Hilal Yardımlaşma Kuruluşu ortaklığında Üsküp'te yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik toplu sünnet organizasyonu gerçekleştirdi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ile Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile imzalanan protokol çerçevesinde Üsküp Kalesi'nde düzenlenen 300 çocuk ve ailesinin yer aldığı program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı.

Çocukların gün boyunca keyifli vakit geçirmesi amacıyla çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği programda ilahiler seslendirilirken halk oyunları gösterileri de sunuldu.

Programa; Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, El Hilal Vakfı Genel Başkanı Behicüddin Şehabi, Çayır Belediyesi Meclis Başkanı Muhammed Nurtezi, Makedonya Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Bodur, Maarif Vakfı Üsküp Koordinatörü Osman Demirgül ve Yunus Emre Enstitüsü Üsküp Koordinatörü Yunus Dilber ile çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri, çocuklar ve aileleri katıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, programda yaptığı konuşmada, Konya'nın gönül coğrafyasındaki kardeşleriyle ilişkilerini güçlendiren çalışmalarının önemine dikkati çekti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinin de bu tür çalışmalar için önemli bir imkan oluşturduğunu belirten Koru, belediyeciliğin yalnızca şehir sınırları içerisinde yürütülen hizmetlerden ibaret olmadığını ifade etti. Koru, 'Konya Büyükşehir Belediyesi olarak gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizle bağlarımızı güçlendirmeye; eğitimden kültüre, sosyal desteklerden, insani yardımlara kadar her alanda yanlarında olmaya devam edeceğiz' dedi.

Programın sonunda organizasyona katkı sağlayan kurum ve kuruluşların temsilcilerine plaket takdim edildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, farklı coğrafyalardaki yerel yönetimlerle dayanışmayı artırmaya, çocuk, aile ve toplum odaklı sosyal çalışmaları desteklemeye devam ediyor.