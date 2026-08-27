Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'nın paylaşımına göre iki liderin telefon görüşmesinde Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki yatırım, ticaret, savunma sanayii ve güvenlik başta olmak üzere birçok alandaki iş birliğinin artırılması için gerekli adımların atılmaya devam edeceğini ifade etti.

'KALICI BARIŞ İÇİN SÜRECİ DESTEKLİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki güvenlik sorunlarının kalıcı barışla çözümü için başlatılan süreçleri desteklediklerini belirtirken, mevcut anlaşmaların uygulanmasına yönelik yapıcı bir zemin oluşması için Türkiye'nin gerekli katkıyı sunabileceğini vurguladı.

İletişim Başkanlığı, görüşmenin iki ülke ilişkileri açısından yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini kaydetti.