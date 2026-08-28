New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli, New York'un simge yapılarından Grand Central Terminal'deki 'Fısıldama Tüneli'ni annesiyle birlikte deneyimledi. Yaklaşık 30-35 metre mesafedeki iki kişinin normal ses tonuyla konuşmasına rağmen birbirini net şekilde duyabildiği akustik olayı takipçileri için görüntüledi.

Özlem Özgüt Yörekli - abdpost / ABD (İGFA) - 42. Cadde'de bulunan Grand Central Terminal'in içinde yer alan akustik alanı tanıttı.

Terminalin girişinden girildikten sonra ilk soldan aşağıya inilerek, Oyster Bar Restaurant'ın bulunduğu bölgedeki alana ulaşılabildiği belirtildi.

Yörekli ve annesi, alanın karşılıklı köşelerinde yaklaşık 30-35 metre mesafede sırt sırta durarak konuştu. Normal ses tonuyla yapılan konuşma, aradaki mesafeye rağmen iki taraf tarafından da net şekilde duyuldu.

NEW YORK'TA ŞAŞIRTAN AKUSTİK DENEYİM

Akustik olayın alanın dört köşesinde de gerçekleştiğini belirten Yörekli, Grand Central Terminal'in tarihi atmosferinin yanı sıra Fısıldama Tüneli'nin de ziyaretçilerin ilgisini çeken noktalardan biri olduğunu söyledi.

Yörekli, New York'a gelenlerin Grand Central Terminal'i ziyaret ederek bu akustik deneyimi test edebileceğini ifade etti.