Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Suriye ekonomik ilişkilerini geliştirmek amacıyla geldiği Halep'te temaslarda bulundu. Bolat, 8 Aralık 2024'te Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden bu yana kenti ziyaret eden ilk yabancı bakan olduklarını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, beraberindeki heyetle Halep'te Şeyh Neccar Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti. Türkiye ve Suriye arasındaki ticari ilişkilerin ele alındığı ziyarette Bolat, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi mesajı verdi.

Halep'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bolat, '8 Aralık devriminden bu yana dünyadan Halep'e gelen ilk Bakan da biz olmuşuz. Böyle güçlü bir heyetle bu ziyareti yaptığımız için büyük mutluluk duyuyorum.' dedi.

'TÜRKİYE, SURİYE'NİN EN BÜYÜK DIŞ TİCARET ORTAĞI'

Suriye'de istikrarın sağlanmasıyla ekonomik faaliyetlerin hızlandığını belirten Bolat, Türkiye'nin Suriye'nin en büyük dış ticaret ortağı konumunda olduğunu söyledi.

Bakan Bolat, ticaretin yanı sıra yatırım, ortaklık, ulaştırma, enerji ve transit ticaret alanlarında da önemli gelişmeler yaşandığını ifade etti.

İki ülke arasındaki yaklaşık 910 kilometrelik sınır boyunca gümrük kapılarının modernizasyonu ve kapasite artışına yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Bolat, Türkiye-Suriye hattının Körfez ülkelerine uzanan önemli bir uluslararası ticaret ve ulaşım koridoruna dönüşmesinin hedeflendiğini belirtti.

HALEP'TE TÜRK VE SURİYELİ İŞ İNSANLARI BULUŞACAK

Ticaret Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Halep'in Suriye ekonomisi açısından önemli bir sanayi ve ticaret merkezi olduğuna dikkat çeken Bolat, Şeyh Neccar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş insanlarının iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde önemli rol üstlendiğini söyledi.

Türkiye'nin Şam Uluslararası Fuarı'na 200 kişilik heyet ve 33 firmayla katıldığını hatırlatan Bolat, Halep'te de Türk ve Suriyeli iş insanlarının katılımıyla iş forumu düzenleneceğini açıklarken Bakan Bolat, ziyaretin Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlaması temennisinde bulundu.