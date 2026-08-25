Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, Suriye vatandaşlarına yönelik vize uygulamasında yeni düzenlemeye gidildiğini duyurdu. Buna göre geçerli vizeler, hava hudut kapılarının yanı sıra kara hudut kapılarından yapılacak girişlerde de kullanılabilecek.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, Suriye vatandaşlarının Türkiye'ye seyahatlerine ilişkin vize uygulamasında yapılan değişikliği açıkladı.

Büyükelçiliğin paylaşımına göre, vize uygulamasında yer alan 'hava yoluyla seyahat' şartı kaldırıldı. Böylece Türkiye'nin temsilciliklerinden alınmış geçerli vizeler, yalnızca hava hudut kapılarında değil, tüm kara hudut kapılarından Türkiye'ye girişlerde de geçerli olacak.

Yeni düzenlemeyle Suriye vatandaşlarının Türkiye'ye seyahatlerinde kara yolunu kullanmalarının önündeki vize kaynaklı kısıtlamanın kaldırıldığı bildirildi.

Büyükelçilik, Türkiye'ye seyahat edecek Suriye vatandaşlarının yeni uygulamayı dikkate almaları çağrısında bulundu.