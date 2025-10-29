MANİSA (İGFA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Şehzadeler İlçe Başkanlığı, 'Hayırlı Günler Komşum Ziyaretleri' kapsamında Yeşilköy ve Hacıhaliller mahallelerinde 'Derdin Derdimiz Sohbet Toplantıları' gerçekleştirdi. Vatandaşlarla birebir temas kurulan ziyaretlerde mahalle sakinlerinin talep ve önerileri dinlendi.

Ziyaretlere MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Şehzadeler Belediye Meclis Üyesi Mehmet Baskak, geçmiş dönem milletvekili adayı Şehnaz Güvendik Arık ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İlçe Başkanı Şener Özten yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Hayırlı Günler Komşum ziyaretleri kapsamında, 'derdin derdimiz' anlayışıyla düzenlediğimiz sohbet toplantılarında Yeşilköy ve Hacıhaliller mahallelerimizi ziyaret ettik. Köy halkımızın bizlerden taleplerini not alarak, teşkilatlardan sorumlu birimimize bizzat ileteceğimize söz verdik. Misafirperverlikleri için tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ediyoruz. Bu toplantılarımız Şehzadeler ilçemizin diğer mahallelerinde de devam edecek.'