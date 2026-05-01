Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve Adapazarı muhtarlarıyla buluşan Başkan Yusuf Alemdar, ihalesi tamamlanan Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı'nın sadece şehre modern bir ulaşım ağı katmayacağını geçtiği bölgelerin ticari ve sosyal hayatına doğrudan katkı sağlayacağını söyledi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, Adapazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Bayram Demirci ve Adapazarımahalle muhtarlarını misafir etti. Görüş ve önerilerin değerlendirildiği ziyarette, muhtarlar hayata geçirilen ve geçirilmesi için adımlar atılan başta Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı olmak üzere dev projeler için Başkan Alemdar'a teşekkür etti.

Konuşmasında projelere ilişkin değerlendirmede bulunan Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, 'Yusuf Başkanımız Sakarya'da tarihi yatırımlara imza atıyor. Bizler kendisinin hızına yetişmekte zorlanıyoruz. İnşallah çok kısa bir sürede Sakarya'mız bu dev projelerle çok farklı bir noktaya ulaşacak' dedi.

Ziyarette ihalesi gerçekleştirilen tramvay hattına dair açıklamalarda bulunan Başkan Alemdar, 'Şehrimizin tüm dinamikleriyle omuz omuza vererek projelerimizi hızlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Metrobüs projemizin ardından geçtiğimiz günlerde hafif raylı sistem projesinde ihale süreci geride kaldı. Tramvay hattı için inşallah en kısa zamanda kazmayı vurup, şehrimizi toplu ulaşım alanında modern bir seviyeye taşıyacağız' diye konuştu.

Adapazarı-Serdivan-Kampüs Tramvay Hattı'nın ulaşımda yeni bir dönemin başlangıcı olacağına dikkat çeken Başkan Alemdar, 'Bu hat sayesinde vatandaşlarımız daha hızlı, daha konforlu ve daha güvenli bir ulaşım imkanına kavuşacak Öyle ki esnafımızdan öğrencilerimize, çalışanlarımızdan ziyaretçilerimize kadar herkesin günlük hayatını doğrudan etkileyecek. Şehir merkezindeki ulaşım ağının omurgası olacak tramvay hattımız geçtiği bölgelerin ticari ve sosyal etkileşimi daha da artıracaktır. Bu anlamda şehrimiz önemli bir değer kazanmış olacak' ifadelerini kullandı.