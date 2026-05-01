Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gemlik'te düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak tütün ürünü ve üretim ekipmanı ele geçirildi.

BURSA (İGFA) - Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında, hakkında arama kararı bulunan bir şüpheliye ait işyeri, depo ve araçta detaylı arama yapıldı. Yapılan aramalarda yüklü miktarda kaçak ürün ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan alınan bilgiye göre ekipler tarafından gerçekleştirilen aramalarda; 2 milyon 45 bin 800 adet bandrolsüz makaron, 874 paket kaçak sigara, 61 bin 380 adet doldurulmuş sigara, 115 kilogram açık kıyılmış tütün, 218 kilogram bandrollü sarmalık tütün, 32 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ile birlikte 110 bin 500 adet boş sigara kutusu ele geçirildi. Ayrıca operasyonda sigara üretiminde kullanılan 2 adet sigara basma makinesi, kompresör, jelatin makinesi ve jelatin ruloları da bulundu.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Yetkililer, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.