Türkiye Futbol Federasyonu 'nun en önemli yarışlarından Turkcell Süper Kupa 2025'in final müsabakasınden Fenerbahçe Galatasaray'la karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Mattéo Guendouzi ve 48. dakikada Jayden Oosterwolde kaydetti. Karşılaşmanın kazananı Fenerbahçe., kulüp tarihinde 4. kez Turkcell Süper Kupa'da şampiyon oldu. Sarı-lacivertli ekip, daha önce de 2007, 2009 ve 2014 yıllarında kupayı müzesine götürmeyi başarmıştı.

Karşılaşmayı İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz, Fuat Göktaş ve Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Mevlüt Aktan, Hasan Surözü, Ural Aküzüm, Murat Şahin ve Tahir Ediz Kıray, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel, TFF Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Hüseyin Yangın, Muhammet Akçay ve Burak Akkan, TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural, TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu ile A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yanı sıra Fenerbahçe A.Ş. Başkanı Steven Sadettin Saran ile Galatasaray A.Ş. ve Fenerbahçe A.Ş. yöneticileri tribünden takip etti.

Fenerbahçe'ye kupasını TFF Başkan Vekilleri Otyakmaz ve Göktaş verdi

Maçın ardından düzenlenen törende Fenerbahçe A.Ş.'ye kupasını TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş takdim etti. Kupa ve madalya töreninde Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da yer aldı.



Maçın oyuncusu Fenerbahçe'den Guendouzi oldu

Spor yazarlarının oylarıyla belirlenen "Maçın Oyuncusu" ödülünün sahibi Fenerbahçe A.Ş.'den Mattéo Guendouzi oldu. Guendouzi, ödülünü Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı'nın elinden aldı.

Karşılaşmadan dakikalar

İlk yarı

4. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Galatasaray defansının uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak Duran'da kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası sol çaprazından sert şutunda, kaleci Günay uzanarak topu kornere gönderdi.

6. dakikada Yunus Akgün'ün pasında sağdan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz'ın çaprazdan sert şutunda, kaleci Ederson topu kontrol etti.

24. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sane, soldan kazanılan serbest atışta arka direğe ortaladı. Boş pozisyondaki Icardi'nin kafa vuruşunda Ederson'dan dönen topu yakın mesafeden Davinson Sanchez tamamladı ancak meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

28. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Asensio'nun soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği topu kapan Levent Mercan, pasını Guendouzi'ye aktardı. Fransız futbolcu, ceza yayı önünden yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Günay'ın sağından filelere gönderdi: 0-1.

44. dakikada sağ kanatta topla buluşan Musaba'nın ceza sahasına ortasında Abdülkerim Bardakcı'dan seken meşin yuvarlak soldan atağa katılan Levent Mercan'da kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Günay gole izin vermedi.

İkinci yarı

47. dakikada Musaba'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Asensio'nun çaprazdan sert şutunda, Torreira'ya çarpan top az farkla yandan kornere gitti.

48. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Soldan kazanılan korner atışında Asensio, ön direğe ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Oosterwolde'nin kaleye sırtı dönük şekilde yaptığı vole vuruşta top ağlarla buluştu: 0-2.

59. dakikada orta sahada topla buluşan Torreira uzaktan çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

75. dakikada Asensio'yla verkaç yaparak savunmanın arkasına sarkan Talisca kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı, Günay'dan seken topu savunma uzaklaştırmayı başardı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara

Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai (Dk. 87 Kazımcan Karataş), Sanchez (Dk. 46 Sara), Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 87 Kaan Ayhan), Torreira (Dk. 72 İlkay Gündoğan), Lemina, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Sane (Dk. 79 Ahmed Kutucu), Icardi

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür (Dk. 90 Yiğit Efe Demir), Skriniar, Oosterwolde (Dk. 82 Çağlar Söyüncü), Levent Mercan, İsmail Yüksek, Guendouzi, Musaba (Dk. 69 Talisca), Asensio, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 90 Oğuz Aydın), Duran (Dk. 69 Nene)

Goller: Dk. 28 Guendouzi, Dk. 48 Oosterwolde (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 18 Sanchez, Dk. 33 Sallai, Dk. 41 Sane, Dk. 82 Icardi (Galatasaray), Dk. 23 Mert Müldür, Dk. 49 Oosterwolde, Dk. 79 Guendouzi (Fenerbahçe)

Galatasaray - Fenerbahçe rekabetinde 405. perde

Galatasaray A.Ş. ile Fenerbahçe A.Ş., Turkcell Süper Kupa finalinde oynadıkları derbiyle tarihte 405'inci kez birbirlerine rakip oldular. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayla 19. Turkcell Süper Kupa sahibini buldu. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray A.Ş.'nin 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe A.Ş.'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 405 maçtan 150'sini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 130 kez (biri hükmen) galip geldi. 125 maçta taraflar eşitliği bozamadı. Fenerbahçe A.Ş.'nin attığı 546 gole, Galatasaray A.Ş. 505 golle (3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere) karşılık verdi.

Turkcell Süper Kupa'da 5. kez karşılaştılar

Galatasaray A.Ş. ve Fenerbahçe A.Ş., Turkcell Süper Kupa'da 5. kez birbirlerine rakip oldu. İki takım ilk olarak 12 Ağustos 2012'de Erzurum'da karşı karşıya gelmiş, Galatasaray A.Ş. müsabakadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak kupaya uzanmıştı. 2013 ve 2014 yıllarında oynanan Turkcell Süper Kupa finalleri de iki takımı rakip yapmıştı. 11 Ağustos 2013'te Kayseri'deki maçı Galatasaray A.Ş. 1-0 kazanırken, 25 Ağustos 2014'te Manisa'daki karşılaşmada ise normal süre 0-0 eşitlikle tamamlanmış, penaltı atışlarının ardından Fenerbahçe A.Ş. rakibine üstünlük kurarak kupayı kaldırmıştı. İki takımı rakip yapan son Turkcell Süper Kupa mücadelesi ise 7 Nisan 2024 yılında Şanlıurfa'da yapılmış, Galatasaray A.Ş. maçı hükmen 3-0 kazanarak kupanın sahibi olmuştu.

2006 yılından bu yana oynanan Turkcell Süper Kupa müsabakaları ve sonuçları şöyle: