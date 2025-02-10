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Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü sporcularının elde ettiği dereceler şu şekilde:

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Osmancık Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonaya 23 il ve 32 kulüpten 73 sporcu katıldı. 3 gün süren heyecan dolu şampiyonada final müsabakalarının ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. 21 kategorinin tamamında mücadele eden Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü, 16 kategoride derece elde etmeyi başardı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü , 15 Sporcu ile katıldığı Çorum’da düzenlenen Para Badminton Türkiye Şampiyonası ’nda 27 madalya ikazanarak büyük bir başarıya imza attı.