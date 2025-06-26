Bursa'da Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği 23. Uluslararası Spor Şenlikleri’nde 20 bini aşkın öğrenci 19 branşta yarıştı; organizasyona katkı sunan 96 kişiye teşekkür plaketi verildi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Uluslararası Spor Şenlikleri, 20 binden fazla öğrencinin katılımıyla tamamlandı.

16 Nisan’da başlayan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere armağan ettiği bayramları kapsayan şenliklerde, Nilüfer’in Türkiye’deki ve yurt dışındaki kardeş kentlerinden gelen öğrenciler 19 branşta mücadele etti. Genç sporcular, rekabetin yanı sıra dostluk, kardeşlik ve dayanışma ruhunu yaşadı.

TEŞEKKÜR PROGRAMI DÜZENLENDİ

Şenliklerin başarıyla tamamlanmasının ardından, organizasyonda emeği geçenler için Podyum Davet’te bir kapanış yemeği düzenlendi. Etkinliğe Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Belediye Başkan Yardımcıları Zerrin Güleş ve Okan Şahin, Belediye Meclisi Üyeleri, Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramiz Arabacı ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Şahin katıldı.

Başkan Şadi Özdemir, gecede yaptığı konuşmada, 166 okuldan 20 bini aşkın öğrencinin katıldığı şenliklerin önemine vurgu yaptı. Özdemir, “Öğrencilerimiz yeteneklerini sergilerken, sporun centilmenlik ve birliktelik ruhunu yaşadı. Bu büyük organizasyonun sorunsuz gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Programda, İlçe Milli Eğitim Tertip Kurulu, Nilüfer Belediyesi Tertip ve Yürütme Kurulları ile branş koordinatörleri ve yürütme üyelerinden oluşan 96 kişiye teşekkür plaketi takdim edildi.