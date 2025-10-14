Futbolseverler ve Türk Milleti bugece de A Milli Futbol Takımımızın Kocaeli'de ağırladığımız Gürcistan Milli Takımı karşısında kazandığı skorla heyacanlı ve mutlu dakikalar yaşadı. 4 gole ulaşan Türk Milli Takımımızı seyrederken, hem stadyumda hem ekran başında ciddi heyecan yaşandığı her alanda hissedildi. , 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Kocaeli'de Gürcistan ile karşı karşıya geliyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda A Milli Futbol Takımımız Gürcistan’ı konuk ediyor. Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te başlayan karşılaşmayı Rumen hakem Radu Petrescu yönetti. Maç Türkiye'nin 4-1 galibiyeti ile son buldu. İşte detaylar;

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN İLK 11’LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Merih Demiral, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Lochoshvili, Goglichidze, Gocholeishvili, Kiteishvili, Mekvabishvili, Kochorashvili, Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze.

1. dakikada İlk düdük çaldı ve karşılaşmaya Gürcistan topu yarı sahamıza yollayarak önde baskıyla başladı.

KARŞI ATAK TÜRK MİLLİ TAKIMINDAN

2. dakika Eren Elmalı'nın son çizgiye inerek içeri çevirdiği topa Kerem Aktürkoğlu ön direkte gelişine vurdu. Ancak top ayağına oturmadığı için cılız bir şut oldu. 4. dakika Abdülkerim baskı yediği sırada topu geri oynamak isterken ayağından kaçırdı. Mikautadze araya girmek üzereyken ikinci hamlede topa dokunmayı başaran Abdülkerim kritik bir müdahaleyle hatasını telafi etti.

HAKEM PENALTI BEKLEDİĞİMİZ POZİSYONU ES GEÇTİ

5. dakika Eren Elmalı ceza sahası içerisinde rakibin yaptığı müdahale sonrası yerde kaldı. Penaltı beklediğimiz pozisyonda Rumen hakem Radu Petrescu oyunu devam ettirdi.

KENAN YILDIZ İLE ÖNE GEÇTİK

14. dakikada GOL! Kenan Yıldız defans arkasına sarktı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kenan Yıldız klas bir aşırmayla topu ağlara gönderdi. VAR'da bir süre pozisyon ofsayt şüphesiyle incelendi ve hakem orta noktayı göstererek golü verdi. Ay Yıldızlar 1-0 önde.

2. GOL MERİH DEMİRAL'DEN

22.ci dakikada Merih Demiral'in golüyle Türkiye Gürcistan karşısında skoru 2-0'a getirdi.

KENAN YILDIZ DENEMEYE DEVAM EDİYOR

32' Ceza sahası içerisine giren Kenan Yıldız'ın dar açıdan yakın direğe sert şutunda Mamardashvili son anda topu kornere çeldi.

YUNUS AKGÜN DURUMU 3-0'A GETİRDİ

Kenan Yıldız kaleciyle karşı karşıyayken topu Kerem Aktürkoğlu'na pas etti. Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda Gürcistan savunması golü engelledi. Ancak seken topu Yunus Akgün fileye gönderdi. Türk Milli Takımı yarım saatte skoru 3-0 yaptı.

ARDA GÜLER SONUNU GETİREMEDİ

45. dakikada Arda Güler ön baskıyla topu kazanıp Kerem Aktürkoğlu ile verkaç yaparak ceza sahası içerisine girdi. Ancak şutunda isabeti bulamadı.

İKİNCİ YARI BAŞLADI ; 4-0

51' GOL! Hakan Çalhanoğlu'nun kornerden yaptığı ortaya Merih Demiral mükemmel bir şekilde yükselerek yaptığı kafa vuruşuyla kendisinin ikinci takımımızın dördüncü golünü attı.

GÜRCİSTAN 64. DAKİKADA GOLU BULDU:4-1

64' GOL! Kochorashvili paslaşarak ceza sahamıza girip Uğurcan'ı mağlup etti ve farkı 3'e indirdi.

MAÇ SONUCU 4-1

A Milli Takımımız Gürcistan karşısında sahadan 4-1'lik skorla galibiyetle ayrıldı. FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubu'nda ikincilik açısından kritik öneme sahip olan maçta 3 puan kazananTürkiye Milli Takımı dünya kupası yolunda önemli bir yolu daha kayıpsız geçti.