Bursa'da İnegöl Belediyesi 9. Okullar Arası Spor Festivali kapsamında okçuluk branşı müsabakaları 18 okuldan 34 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi'nin Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde bu yıl 9'uncusunu düzenlediği Okullar Arası Spor Festivalinde heyecan sürüyor.

14 farklı branş ve 73 kategoride 80 okul, 600'ü aşkın takım ve toplamda 4 bini aşkın öğrenci, sporun birleştirici gücüyle buluşuyor. İnegöl'ün en kapsamlı spor organizasyonunda; basketbol, satranç, dart, güreş, spor tırmanış, oryantiring ve bilek güreşinin ardından okçuluk müsabakaları da bugün gerçekleştirildi.

OKÇULUKTA 18 OKULDAN 34 ÖĞRENCİ YARIŞTI

İlk günden itibaren büyük bir çekişmeye sahne olan 9. Okullar Arası Spor Festivalinde okçuluk turnuvası bugün İnegöl Kapalı Spor Salonunda yapıldı. Sabah başlayan turnuvada 18 okuldan 34 öğrenci yer alırken, hedefi vurma adına öğrenciler kıyasıya bir mücadele sergiledi. Müsabakalar öğlen tamamlanarak dereceye giren sporcular belirlendi.

Okçuluk branşı ödül töreni müsabakaların tamamlanmasının ardından 12.30'da İnegöl Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Derya Uysal, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Şevki Yücel, meclis üyeleri ve sporcuların yer aldığı törende, kategorilerinde dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını aldılar.