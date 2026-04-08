İzmir'de Karabağlar Belediyesi Nisan ayı olağan Meclis oturumunu gerçekleştirdi. Meclise Belediye Başkanı Helil Kınay başkanlık yaptı. Başkan Kınay, oturumun sonunda yaptığı açıklamada halk iradesine saygı, meclis sorumluluğu ve belediye çalışanlarının katkısına dikkat çekti.

İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Belediye Meclis Salonu'nda yaptığı değerlendirmede, meclis çalışmalarının saygı, sorumluluk ve halk iradesi temelinde yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, görüş ayrılıkları ne olursa olsun meclisi terk etmenin kurum ve Karabağlar halkının iradesine karşı bir saygısızlık olduğunu belirtti.

Toplantıda, AK Parti grubunun değerlendirmesi doğrultusunda verilen 15 dakikalık araya ek olarak yaklaşık 13 dakikalık ilave süreyle toplam 28 dakikalık ara yaşandığını ifade eden Kınay, 'Ama herhalde tüm Karabağlar halkına, birbirimize, meclis üyelerimize yönelik değerlendirmelerimizde bu gerekçeyle meclisi terk etmek, meclise mi saygısızlıktır, Karabağlar halkını mı, Karabağlar'ın oylarını mı? Onu herkes kendisi değerlendirir' diye konuştu.

CHP grubunun salonda bulunmaya devam ettiğini belirten Başkan Kınay, milletin verdiği yetki doğrultusunda konuşmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Meclis üyelerinin burada bulunmasının sadece bir tercih değil, halka karşı taşınan sorumluluğun doğal sonucu olduğunu vurgulayan Başkan Kınay, denetim komisyonu raporunun da bu bilinçle ele alındığını kaydetti.

Denetim raporu kapsamında belediyenin tüm çalışma ekibine teşekkür eden Başkan Kınay, sokakta temizlik yapan personelden güvenlik görevlilerine, müdürlerden başkan yardımcılarına ve komisyon üyelerine kadar emeği geçen herkesi ayrı ayrı kutladı. Bu ekip ruhu ve dayanışmayla çalışmaktan gurur duyduğunu belirten Kınay, Karabağlar için ortak emek ve sorumlulukla hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.

Toplantının kapanışında Kınay, gerekli yanıtların muhataplar salonda olduğunda doğrudan verileceğini ifade ederek, yüz yüze iletişim ve karşılıklı değerlendirmelerin önemine dikkat çekti. Ayrıca, geç saatlere kadar toplantıyı takip eden konuklara ve ekran başındaki Karabağlar halkına teşekkür etti.

ULUSLARARASI PLATFORMLARDA KARABAĞLAR'I TEMSİL ETMENİN ONURUNU YAŞIYORUM

Kınay, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Ulusal Heyet üyesi olarak seçilerek aldığı görevle yurt dışında bulunmanın önemine de değinerek, ülkemizi temsil ettiğimiz bu görevle Karabağlar'ın bu platformlarda etkin biçimde temsil edilmesinin ilçeye değer kattığını vurguladı. İzmir'den tek belediye başkanı olarak bu toplantılarda yer almaktan onur duyduğunu ve CHP'li belediye başkanları arasında Karabağlar'ı temsil etmenin sorumluluğunu taşıdığını ifade etti.

Karabağlar Belediyesi'nde personelin ayni ve nakdi alacakları ile SGK ve vergi ödemelerinin karşılanabilmesi amacıyla en fazla 332 milyon 956 bin 127 lira tutarında kredi kullanılması için Belediye Başkanı'na yetki verilmesi, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından oy çokluğuyla uygun bulundu. Meclis gündemine gelen önerge, oy çokluğu ile kabul edildi.

AK Parti Meclis Üyesinin bu konuyla ilgili eleştirisine yanıt veren Başkan Kınay, elektrik ve doğalgaza gelen zamlara da dikkat çekerek, 'Doğalgaz ve elektriğe bir günde gelen yüzde 25 zammı düşündüğümüz zaman zaten herhalde bunun cevabını en iyi sizler değerlendirirsiniz' dedi.

CHP GRUBU'NDAN MESLEK FABRİKASI AÇIKLAMASI

Meclisin dilek ve temenni bölümünde CHP Karabağlar Meclis Grubu adına Meclis Üyesi Selami İyier, Meslek Fabrikası ile ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı ortak açıklamasını okudu. Fabrikanın sadece Karabağlar'ın değil, İzmir halkının ortak değeri olduğu İzmir Halkına ait olduğu vurgulandı

KOMİSYON ÜYELERİ BELİRLENDİ

Meclis oturumda ayrıca Meclis Başkan Vekilleri, Divan Katibi Üyeleri, Encümen Üyeleri ve ihtisas komisyonu üyeleri seçimleri de yapıldı.

1'inci Başkan Vekili: Serkan Yıldız(CHP)

2'inci Başkan Vekili: Kazım Erten(AKP)

Divan Katibi Üyeleri: Ezgi Aktaş, Kadir Dalgıç, Serap Eyce

Encümen Üyeleri: Rahile Yeni, Burcu Uğantaş, Selami İyier

MECLİSTE İHTİSAS KOMİSYONLARI İSE ŞÖYLE BELİRLENDİ.

İmar: Rahile Yeni, Kadir Dalgıç, Nedim Topaloğlu, Fırat Eroğlu, Hasan Acar

Plan ve Bütçe: Rahile Yeni, Ömer Ökten, Kerim Ülge, Kazım Erten, Uğur Özcan

Hukuk: Burcu Uğantaş, Serkan Yıldız, Mehmet Türkbay, Fatma Kuzu, İbrahim Ulubaş

Sağlık: Nurcan Pirgan Çakır, Ezgi Aktaş, Selami İyier, Ahmet Canbaz, Cihan Demir

Çevresel Sürdürülebilirlik: Rahile Yeni, Abdulvahap Batıhan, Selami İyier, Serap Eyce, Hasan Acar

Esnaf: Nurdan Şenkal Uçar, Ulaş Büyükdağ, Kadir Dalgıç, Ayhan Uzunay, Ahmet Canbaz

Pazaryerleri: Abdulvahap Batıhan, Ekim Ulaş Büyükdağ, İnan Karakoyun, Ayhan Uzunay, Bekir Kalaylı

Engelliler: Osman Sarı, Kerim Ülge, Nurdan Şenkal Uçar, Ahmet Demirci, Uğur Durmaz

Burs ve Eğitim: Nurcan Pirgan Çakır, Savaş Akıncı, Ceren Leyla Gür Önalan, Kader Ertemiz, Uğur Özcan

Gençlik ve Spor: Murat Özmen, Nedim Topaloğlu, Kemal Özdönmez, Ahmet Canbaz, Cihan Demir

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Nurcan Pirgan Çakır, Ezgi Aktaş, Nurdan Şenkal Uçar, Ahmet Demirci, Derya Pala

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler: Burcu Uğantaş, Ezgi Aktaş, Mehmet Türkbay, Serap Eyce, Bekir Kalaylı

Kültür, Turizm ve Sanat: Ömer Ökten, Savaş Akıncı, Kemal Özdönmez, Derya Pala, Kader Ertemiz

Kentsel Dönüşüm ve Dirençli Kentler: Serkan Yıldız, Abdulvahap Batıhan, Ömer Ökten, Fırat Eroğlu, Kazım Erten

Hayvan Hakları: Ceren Leyla Önalan, Osman Sarı, Ezgi Aktaş, Fatma Kuzu, İbrahim Ulubaş

Bağımlılıkla Mücadele: Murat Özmen, İnan Karakoyun, Nedim Topaloğlu, Uğur Durmaz, Ahmet Demirci

Muhtarlar ve Mahalle Meclisleri: Murat Özmen, Osman Sarı, Ekim Ulaş Büyükdağ, İbrahim Ulubaş, Ayhan Uzunay

Sosyal Yardım Komisyonu: Murat Özmen, Ezgi Aktaş, Bekir Kalaylı