İzmit Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısında başkan vekillikleri, katip üyelikleri, komisyonlar ve encümen üyeleri belirlenerek yeni dönem görev dağılımı netleşti
KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısı Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.
Meclis toplantısında birinci Meclis Başkan Vekili Muhammet Ertürk, ikinci Meclis Başkan Vekili Gamze Yılmaz Doğan seçildi. Asil katip üyeler Ayşe Fatmagül Terzi, Vildan Bacıoğlu Taşkan, yedek katip üyeler ise Cemal Dolanbey ve Turgut Kocacık yer aldı. Toplantıda ayrıca komisyon üyeleri de belirlendi.
Komisyon üyeleri şu şekilde:
- Plan ve Bütçe Komisyonu: CHP Grubu Cengiz Özcan, Serdar Atasever, MHP Grubu Okan Karagöz.
- İmar Komisyonu: Hamit İlker Ulusoy, Celal Hülür, Köksal Gümüş.
- Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu: Özcan Özer, Turgut Kocacık, Çetin Çomaklı.
- Gençlik ve Spor Komisyonu: Ercan Balseçen, Orhan Dönmez, Önder Karakaş.
- Çevre ve Enerji Verimliliği Komisyonu: Cemal Dolanbey, Serdar Atasever, Fatih Galyan.
- Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu: Ayşe Fatmagül Terzi, Vildan Bacıoğlu Taşkan, Aysel Demirtaş.
- Sosyal Hizmetler Komisyonu: Cemal Dolanbey, Erdal Şahin, Yusuf Taşer.
- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu: Ayşe Fatmagül Terzi, Nilgün İrteni, Aysel Demirtaş.
- Mesken ve Kentsel Yenileme Komisyonu: İlker Ulusoy, Mehmet Baştürk, Osman Nuri Erturan.
- Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu: Ayşe Fatmagül Terzi, Barbaros Akkuş, Burhan Sarıoğlu.
- Deprem ve Doğal Afet Komisyonu: Gamze Yılmaz Doğan, Hamit İlker Ulusoy, Ayhan Gökmen.
- Çocuk Hakları Komisyonu: Gamze Yılmaz Doğan, Vildan Bacıoğlu Taşkan, Erol Çalışkan.
- Demokratik Kitle Örgütleri Komisyonu: Ercan Balseçen, Özcan Özer, Turgay Köseoğlu.
- Eğitim Komisyonu: Mehmet Nazım Gençtürk, Nilgün İrteni, İpar Katre.
- Encümen üyeleri: Barbaros Akkuş, Cengiz Özcan, Ercan Balseçen.
Kaynak: RSS