​Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Afire Sever, iklim değişikliği etkileriyle beraber sıcak günler sayısında artış olacağını, karla kaplı günler sayısında azalışlar yaşayacaklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - Türkiye, iklim değişikliği nedeniyle su stresi yaşayan ülkeler arasında yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ise suyun miktar ve kalite açısından korunması, geliştirilmesi ile verimli kullanılması için çeşitli adımlar atıyor. Gerekli politikaların ve stratejilerin belirlenmesinin yanı sıra güçlü mevzuatlar ile de suyun korunması amaçlanıyor.

İnsanlar ve biyoçeşitlilik için önem sırasında birinci olan su, hayatın devamlılığı için de büyük bir önem taşıyor. Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever'in müdürlüğün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, su için yönetim stratejisinin büyük bir önem taşıdığını ve bu yönde adımlar atıldığını ifade eti.

Değişen iklim şartlarında suyun verimli kullanılması gerektiğini söyleyen Su Yönetimi Genel Müdürü Sever, Türkiye'de yarı kurak bir iklimin hakim olduğuna dikkat çekerek, “Bu değişen iklim şartlarından da en fazla olumsuz olarak etkilenecek bir ülke. Bunun biz etkilerini 2016 yılında modellerle ortaya koyduk. Değişen şartlarda ülkemiz 2030, 2050, 2070 ve 2100'de nasıl etkilenecek? İklim değişikliği etkileriyle beraber sıcak günler sayısında artış olacak. Karla kaplı günler sayısında azalışlar yaşayacağız. Bununla beraber ani ve şiddetli yağışlarla beraber taşkın ile kuraklığı yaşayacağız" dedi.

“ADAPTASYON KAPASİTEMİZİ ARTTIRMAMIZ GEREKİYOR"

Taşkınlar ve kuraklığın bir arada yaşandığı bir dönemden geçtiklerini belirten Sever, “Bu da iklim değişikliği etkilerinin bize olumsuz etkileri. Buna yönelik de biz tedbirleri geliştirmemiz lazım. İklim değişikliği gerçeğinden uzaklaşamayız. Adaptasyon ve uyum kapasitemizi arttırmamız gerekiyor. Bunu da nasıl yapabiliriz? Suyu verimli kullanarak. Hayatımızdan aslında suyu çıkarmıyoruz. Sadece aynı hizmeti ve ürünü elde etmek için daha az su kullanıyoruz" dedi.

Su yönetiminin doğru yapılması gerektiğini dile getiren Afire Sever, “Arıtılmış atık sularınızı yeniden kullanacaksınız. Yağmur hasadı yapabilecek sistemlere geçeceksiniz. Lavabolarınızda kullandığınız suyun basınçlı sistemlerle azaltarak az akmasını sağlayacaksınız. Alacağımız basit yöntemlerle dahi siz suyu verimli kullanarak az su harcamış olacaksınız" diye konuştu.

“KURAKÇIL PEYZAJA GEÇMEK ÖNEMLİ BİR KONU"

Sektörlerde alınan tedbirler ile su kazanımının maksimum düzeyde alınması gerektiğini aktaran Sever, “Örneğin turizm sektöründe yüzde 50'ye varan oranlarda su kazanımı sağlayabilirsiniz. Örneğin çim olayı. Yeşil alanlarınızda kurakçıl peyzaj uygulamasına geçmeniz lazım. Daha az su tüketiyor, sulama sıklığı daha az ve kuraklığa daha dayanıklı. Kurakçıl peyzaja geçmek önemli bir konu" dedi. Sever, yeşil alanların sulanması noktasında arıtılmış atık suların kullanabileceğini belirterek, gün batımından sonra sulama yapılmasının önemine vurgu yaptı.