TBMM Genel Kurulunda, suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni düzenlemeyle ağır suçlarda daha caydırıcı yaptırımların önü açılırken, çocukların suç örgütlerince kullanılmasına karşı da yeni tedbirler getirildiğini kaydetti.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un TBMM'de kabul edilerek yasalaştığını duyurdu.

Kanunla, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a yeni madde ihdas ediliyor. Buna göre, ateşli silahın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde muhafaza edilmesi suretiyle çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklikle, fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmuş olup da 15 yaşını doldurmamış olanların işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması halinde ceza sorumluluğu olmayacak ancak bu kişiler hakkında çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacak. İşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin varlığı halinde, bu kişiler hakkında suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 13 yıldan 18 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 10 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. Diğer cezaların yarısı indirilecek ve bu halde her fiil için verilecek hapis cezası 9 yıldan fazla olamayacak.

Söz konusu kanunun yasalaşması ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Gürlek, yeni düzenlemeyle ağır suçlarda daha caydırıcı yaptırımların uygulanmasının önünün açıldığını söyledi.

Çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmasına karşı mücadelenin güçlendirildiğini kaydeden Bakan Gürlek, ayrıca 15 yaşından küçük çocuklar için sosyal inceleme yapılması zorunlu hale getirildiğini, düzenlemeyle birlikte hukuk sisteminde kullanılan 'suça sürüklenen çocuk' ifadesinin yerine 'adli süreçteki çocuk' kavramının getirilmesi de öngörüldüğünü kaydetti.

Bakan Gürlek, çocukların suç örgütleri, sokak çeteleri, uyuşturucu, şiddet ve dijital dünyanın tehlikelerinden korunacağını belirterek, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden ağır suçlar karşısında da adaletin gereğinin yerine getirileceğini vurguladı. Adalet Bakanı Gürlek, düzenlemenin hazırlanması ve yasalaşmasında emeği geçen TBMM, Cumhur İttifakı milletvekilleri, Adalet Komisyonu ve katkı sunan kurumlara teşekkür ederek kanunun çocuklar ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Çocuk adalet sistemimizi daha güçlü, daha caydırıcı ve çocuğun üstün yararını esas alan bir yapıya kavuşturan Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Gazi Meclisimizde kabul edilerek yasalaştı.



Yeni düzenlemeyle; ağır suçlarda daha caydırıcı: https://t.co/pz1ZSmte8G Hakkâri'de JİHA destekli operasyon İçeriği Görüntüle August 8, 2026

TBMM Genel Kurulu'nda daha sonra şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.