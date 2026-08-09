Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ile birlikte Ankara-Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi'nin Düver Mahallesi'ndeki şantiyesini ziyaret ederek proje çalışmaları ile ilgili detaylı brifing aldı ve incelemelerde bulundu.

KAYSERİ (İGFA) - Anadolu'nun kavşak noktasında bulunan, sanayi ve ticaretin yanı sıra eğitim, sağlık, spor, turizm ile tarım ve hayvancılık alanlarında da adından söz ettiren Kayseri'ye kazandırılacak Ankara-Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi'nde çalışmalar hummalı bir şekilde sürerken proje çalışmaları Ankara düzeyinde de yakından takip ediliyor.

Bu çerçevede, bir dizi program kapsamında Kayseri'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile birlikte Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin Düver Mahallesi'ndeki şantiyesini ziyaret ederek hummalı şekilde süren çalışmaları yerinde inceledi.

Bakan Uraloğlu ve Başkan Büyükkılıç'a, incelemeleri esnasında Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ömer İleri, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AYGM Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı İzzet Buzkan ve MHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Bilgehan Hatip eşlik etti.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu ve Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç ile beraberlerindeki heyet çalışmaları tüm hızıyla süren Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi'nin Kocasinan ilçesi Düver Mahallesi'ndeki şantiyesini ziyaret etti. Çalışma yerinde inceleyen Bakan Uraloğlu ve Başkan Büyükkılıç, projenin son durumuna dair kurmayları ve yüklenici firma yetkililerinden brifing aldı.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki heyet ile birlikte incelemelerinin ardından basın toplantısı düzenledi. Ankara-Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi'ndeki son durumu yerinde değerlendirmek için Düver şantiyesinde bir araya geldiklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, ulaştırma hizmetinin ekonomi, ticaret ve toplumsal refah açısından önemine işaret etti. Uraloğlu, 'Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılından itibaren demiryollarını devlet politikası olarak ele aldık. Sadece yeni hatlar inşa etmedik. Devraldığımız bütün demiryolu ağını baştan aşağı yeniledik, modernize ettik. Hızlı tren hattımız 11 şehre doğrudan, birçok şehre de bölgesel bağlantılarla hizmet vererek nüfusumuzun yarısından fazlasına ulaşıyor' dedi.

'20,5 Kilometre Uzunluğunda Toplam 22 Tünel ve 6 Bin 608 Metre Uzunluğunda 27 Demiryolu Köprüsü İnşa Ediyoruz'

Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı ile birlikte ülkenin dört bir yanında devam eden projelerden söz eden Bakan Uraloğlu, 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayısını 11'den 27'ye yükselteceklerinin altını çizerek, 'Bu büyük vizyonumuzun önemli bir halkası da 142 kilometre uzunluğundaki Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattımız. Saatte 250 kilometre hız yapabilen, yine çift hatlı, elektrikli ve sinyalli bir tren hattı inşa ediyoruz. Aynı zamanda sıfırdan bir hat inşa ediyoruz. Eski hattımızı da koruyarak. Hattımız üzerinde Yerköy, Şefaatli, Yenifakılı, Himmetdede ve Kayseri olmak üzere 5 istasyonumuz bulunmaktadır. Proje kapsamında 20,5 kilometre uzunluğunda toplam 22 tünel, 6 bin 608 metre uzunluğunda 27 demiryolu köprüsünü de birlikte inşa ediyoruz' şeklinde konuştu.

'Ankara-Kayseri Arası Seyahat Süresini 7 Saatten 1 Saat 45 Dakikaya Düşüreceğiz'

Bakan Uraloğlu, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı ile Ankara-Kayseri arası seyahat süresinin 7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşeceğini vurgulayarak, 'Yerköy Yüksek Hızlı Tren Garı'ndan Kayseri'ye uzanan bu hat tamamlandığında Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ile birbirine entegre olacak. Böylece Kayseri, doğrudan yüksek hızlı tren hattı konforuyla buluşmuş olacak. Projemizin işletmeye açılmasıyla, mevcut konvansiyonel demiryolu ile olan Ankara-Kayseri arası seyahat süresini 7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşüreceğiz. Yine İstanbul'a 5 saatte hızlı tren ve ekonomik ulaşım imkânıyla ulaşmış olacağız' diye konuştu.

Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'nın Kayseri için avantajlarında da değinen Bakan Uraloğlu, 'Erciyes'te kayak sezonunu kaçırmak istemeyen bir Ankaralı kardeşimiz hafta sonu sabahı yola çıkıp öğleden önce pistte olma imkânına sahip olacak. İstanbul'da işi ya da düğünü olan bir Kayserili vatandaşımız sadece 5 saatlik bir yolculukla konaklama derdi olmadan aynı gün gidip dönme imkânına sahip olacak. Cumhurbaşkanımız diyor ya nereden nereye' dedi.

'Yaklaşık Yüzde 53'lük Bir Fiziki İlerleme Seviyesine Geldik, 2028 Yılının İkinci Yarısında Bitirmeyi Hedefliyoruz'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı projesinde yüzde 53'lük ilerleme kaydedildiğini açıklayarak, 'Proje genelinde bugün itibariyle yaklaşık yüzde 53'lük bir fiziki ilerleme seviyesine geldiğimizi özelikle belirtmek isterim. Yani işin yarısından fazlasını tamamlamış bulunuyoruz. Kalan kısımlardaki işlerimize de tüm hızıyla devam ediyoruz. Projemizi 2028 yılının ikinci yarısında bitirmeyi hedefliyoruz. İnşallah Himmetdede'ye kadar olan bölümünü 2027 yılı içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Elbette zamanda biraz ileri geri aksamalar olabilir ama biz bu iradeyi ortaya koyuyoruz. İnşallah onu da tekâmül ettirmeye gayret edeceğiz. Biz de şantiyemizi yakından takip edeceğiz' ifadelerini kullandı.

'Yılda 5,5 Milyon Yolcu ve 3 Milyon Ton Yük Taşıma İmkânı'

Projenin tamamlandığında 5,5 milyon yolcu ve 3 milyon ton yük taşıma kapasitesi ile hizmet verileceğine dikkat çeken Uraloğlu, şunları söyledi: 'Bu büyük proje tamamlandığında yalnızca iki şehri değil, Anadolu'nun kalbinden geçen bir kalkınma koridorunu harekete geçirmiş olacağız. Hattımızı işletmeye aldığımızda yılda 5,5 milyon yolcu ve 3 milyon ton yük taşıma imkânına sahip olacağız. Bilindiği gibi Kayseri, asırlardır üretimin şehri. Mobilyasından tekstiline, gıdasından savunma sanayiinde kadar ürettiğini dünyaya satan şehrimiz. Bu hat tamamlandığında Kayserili üreticilerimiz ürününü limanlara, organize sanayi bölgelerine ve komşu illere çok daha hızlı, çok daha ucuza taşımış olacak. Erciyes'in kayak turizmi, Mimar Sinan'ın izleri, Kayseri'nin eşsiz coğrafyası, artık sadece karayoluyla ve havayolu ile değil, konforlu bir tren yolculuğuyla da milyonlarca ziyaretçimize ev sahipliği yapacak. Kısaca bu hat Kayseri'nin asırlık ticaret ruhunu, yeni yüzyıla, Türkiye Yüzyılı hızına taşıyacak. Şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum.'

Bakan Uraloğlu, Yerköy-Kayseri arasındaki çalışmalarla Kayseri için yeni bir demiryolu hattı inşa edildiği gibi şehrin tüm demiryolu altyapısının da yenilendiğini belirterek, Anafartarlar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent tramvay hattını Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile birlikte inşa ettiklerini kaydetti. Uraloğlu, Kayseri'ye Boğazköprü mevkiinde 670 bin metrekarelik alanda 1 milyon 800 bin ton taşıma kapasiteli Lojistik Merkezi'ni kazandırdıklarını dile getirerek, ülkenin turizm merkezleri olan Antalya, Konya ve Kapadokya bölgesini Kayseri'ye ve dolayısıyla hızlı demiryolu ağına bağlayacak Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya demiryolu projesini de hayata geçirmeyi hedeflediklerini duyurdu. Bakan Uraloğlu, 'Bu şehre yakışır ve Kayserililere yaraşır yeni bir havalimanı terminal binasını da inşa edip onu da hizmete açmıştık. Yıllık 2,5 milyon yolcu kapasiteli olan Kayseri Havalimanı yolcu kapasitesini yeni terminal binamız ile 6 milyon yolcuya çıkardık. Bu sayede önümüzdeki dönemde gelişen Erciyes ve Kapadokya turizm talebi ve bölgenin ticaret hacminin de hesap edilerek, başta Kayseri olmak üzere bölgenin hava trafiği ve ulaşımı açısından önünde bulunan önemli bir engeli de geride bırakmış olduk' şeklinde konuştu.

'Hayalden Gerçeğe Dönüştürüyoruz'

Uraloğlu, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın Türkiye Yüzyılı ulaşım vizyonunun çok somut bir ifadesi olduğuna vurgu yaparak, 'Bu hat sadece ray döşemek değil, refahı uzatmaktır, milletimizin hayatını kolaylaştırmaktır. Çalışmalarımızı bitirdiğimizde ülkemizin bir prestij projesini daha başarıyla tamamlamanın inşallah hep beraber gururunu yaşayacağız. Ülkemizin adına büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştürüyoruz. Bu düşüncelerle işçisinden mühendisine, projemizi yürüten tüm yüklenici firmalarımıza, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğümüze ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum' ifadelerinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da Yüksek Hızlı Tren Projesi'nden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç, 'Sanayisi, ticareti, turizmi, tarım ve hayvancılığı, eğitim ve sağlık salanındaki potansiyeli ile Anadolu'nun parlayan yıldızı Kayseri'miz Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi ile ülkemizin önde gelen şehirleri arasındaki konum ve önemini daha da arttıracak. Bu önemli yatırım şimdiden Kayseri'mize ve bölgemize hayırlı, uğurlu olsun' dedi.