Turizm cenneti Ayvalık'ta kapsamlı bir altyapı dönüşümü ve yol çalışması başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nde çevre dostu atıksu yatırımını hayata geçiriyor. 'Ayvalık Sarımsaklı Atıksu Pompa İstasyonu İnşaatı Kolektör Hatlarının Deplase ve Yenilenmesi' projesiyle enerji tasarrufu sağlanırken, olumsuz çevresel etkiler azaltılarak yol çalışmaları da hız kazandırılacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, Dünya Bankası desteğiyle Ayvalık Sarımsaklı' da önemli bir çevre yatırımı gerçekleştiriyor. Bölge halkını sağlıklı çevreye ulaştırmak için 'Ayvalık Sarımsaklı Atıksu Pompa İstasyonu İnşaatı Kolektör Hatlarının Deplase ve Yenilenmesi' yapım işinin büyük çoğunluğunu tamamlayan BASKİ, çalışmaların bitmesiyle birlikte bölgede çevre dostu ve enerji tasarrufu sağlayan bir yatırım oluşturacak.

BEKLENEN BADAVUT YOLUNA KAVUŞULUYOR

Ayvalık'ın en çok tercih edilen tatil bölgelerinden olan Sarımsaklı'da yıllardır kullanılan ve bölgenin atık sularını Küçükköy Atıksu Arıtma Tesisine ileten TM4 Terfi Merkezi, ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle fonksiyonlarının yenilenmesi için yeni yerine taşınıyor. Terfi Merkezindeki mevcut kolektör hattının değişiminin gerçekleşmesinin yanı sıra BASKİ ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Bosna Bulvarıyla Hamit Ağa Caddesi arasındaki 1,5 kilometrelik yol sıcak asfaltla kaplanırken aynı zamanda Hamit Ağa Caddesi'nin devamındaki 1,5 kilometrelik Badavut Yolu'na da sathi kaplama gerçekleştirildi.

TM4 ATIK SU TERFİ MERKEZİ TAŞINACAK, KAPASİTESİ ARTIRILACAK

Sahilden geçen kanalizasyon kollektör hattına deniz suyu karışması sebebiyle TM4 Terfi Merkezine gelen suyun hacmi artıyor, bu da daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulmasına ve dolayısıyla basma maliyetinin yükselmesine sebep oluyor. BASKİ' nin gerçekleştirdiği çalışmalar sayesinde yeni Keson Terfi Merkezi inşaatında keson betonarme imalatları tamamlanırken, üstyapıya ait betonarme imalatları da tüm hızıyla sürüyor. Böylece toplamda 4 bin 930 metrelik kanalizasyon hattı yenilenmiş olacak. Ayrıca, asbest içme suyu hatlarının deplasesi kapsamında 3.000 metre hat imalatı da tamamlanmış durumda.

ENERJİ TASARRUFU SAĞLANACAK

'Ayvalık Sarımsaklı Atıksu Pompa İstasyonu İnşaatı Kolektör Hatlarının Deplase ve Yenilenmesi' projesi sayesinde daha önce Küçükköy Atıksu Arıtma Tesisine dolaylı olarak aktarılan atık sular yeni hatla, TM4 Terfi Merkezinin yeni yerine taşınmasıyla doğrudan gönderilecek, böylece hem enerji tasarrufu sağlanacak hem de olumsuz çevresel etkiler azaltılacak. Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Sarımsaklı' da gerçekleştirilen bu proje ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara hak ettikleri yolları ve daha temiz bir çevre sunuyor.