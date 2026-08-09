Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 09 Ağustos Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı (sel, su baskını, lokal dolu yağışı, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.