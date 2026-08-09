Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'ye hizmetlerinden dolayı Bakan Uraloğlu'na teşekkür ederken, Uraloğlu ise Kayseri'nin, merkezi hükümet ile yerel yönetim uyumuna dikkat çekerek, 'Özellikle şunu söylemek isterim; yerel yönetimle merkezi hükümetin nasıl uyumlu çalışacağının en güzel örneklerinden bir tanesi Kayseri'dedir' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi incelemesi ile bir dizi ziyaret ve programlar kapsamında Kayseri'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu makamında ağırladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaretinde, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ömer İleri, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AYGM Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, ilçe belediye başkanları ve AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı İzzet Buzkan eşlik etti. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi bürokratları da hazır bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu başkanlık girişinde çiçekle karşıladı. Karşılamanın ardından Bakan Uraloğlu ve Başkan Büyükkılıç, beraberindeki heyet ile birlikte başkanlık makamına geçti.

Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Çok değerli Bakanım, Kayseri'mize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizleri burada görmekten, berekete vesile olacağına inanmaktan memnunuz. Bu anlayış içerisinde bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmalar ve bundan sonra da inşallah Kayseri'mize yapacağınız çalışmalar için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah, sizlerden razı olsun. Kayseri olarak biz sizlerden memnunuz, teşekkürlerimizi bir kez daha arz ediyoruz' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da Kayseri'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Allah razı olsun. Biz de Kayseri'de bulunmaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyoruz. Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı şantiye ziyaretiyle başladığımız, sonra çevre yolu şantiyemize uğradığımız ve teşkilatımıza, valiliğimize, şimdide büyükşehir belediyesinde beraberiz' diye konuştu.

Kayseri'de, merkezi hükümet ile yerel yönetimin nasıl uyumlu bir şekilde çalışacağının en güzel örneklerinin birinin sergilendiğine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, 'Özellikle şunu söylemek isterim; yerel yönetimle merkezi hükümetin nasıl uyumlu çalışacağının en güzel örneklerinden bir tanesi Kayseri'dedir. Biz de inşallah ulaştırma noktasında büyükşehir belediyemizle beraber ve diğer ilçe belediyelerimizle beraber Kayseri'nin ulaştırma problemleriyle dertlenmeye devam edeceğiz. Daha güzel hizmetleri inşallah beraberce yapacağız' şeklinde konuştu.

Uraloğlu, misafirperverliklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, 'Ev sahipliğinizden dolayı size ve bütün Kayserili hemşehrilerimize, kardeşlerimize teşekkür ediyorum' dedi. Bakan Uraloğlu, günün anısına Büyükşehir Belediyesi Şeref Defterini de imzaladı.

Başkan Büyükkılıç, Bakan Uraloğlu'na kentteki yapılan yatırımlar, hizmetler ve projeler ile ilgili sunum eşliğinde bilgi verdi.