Kayseri Kocasinan Belediyesi tarafından 225 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen, Osman Kavuncu Bulvarı'nı Erkilet Bulvarı'na kesintisiz bağlayan 3,5 kilometre uzunluğundaki Ali İhsan Alçı Bulvarı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın katılımıyla düzenlenen görkemli törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Bakan Uraloğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın çalışmalarını övgüyle değerlendirerek, 'Başkanımız mütevazı davranıyor. Maşallah Karayolları gibi yol yapıyorsunuz. Teşekkür ediyor, tebrik ediyorum' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Kocasinan Belediyesi'nin şehre kazandırdığı önemli ulaşım yatırımlarından biri olan Ali İhsan Alçı Bulvarı'nın açılış törenine; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Ömer İleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, il müdürleri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'TÜRKİYE'YE ÖRNEK BİR İLÇE OLUŞTURMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Programın açılış konuşmasını yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye'ye örnek bir ilçe oluşturmak için gece-gündüz demeden çalıştıklarını vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: 'Değişik yerlerde, değişik güzergahlarda yollar yapıyoruz. Tabii ki şimdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın karşısında yol yapıyoruz demek biraz farklı oluyor. Ancak biz de kendi ölçeğimizde bir ilçe belediyesi olarak elimizden geldiğince iyi işler yaptığımızın düşüncesindeyiz. Göreve başladığımız ilk zamanda bu içinde bulunduğumuz güzergâhı, Osman Kavuncu Bulvarı'ndan başlayıp Kuzey Çevre Yolu'na kadar ulaşacak bir ulaşım aksı olarak planlamıştık. Bunun için etaplar halinde yapılması gereken yolları yaptık. Bu yol da bunlardan bir tanesiydi'.

Başkan Çolakbayrakdar, projenin tamamlanmasıyla birlikte şehrin önemli bir ulaşım aksına kavuşacağını belirterek, 'Allah nasip ederse Yeşilmahalle içerisinde kalan ana hattın da tamamlanmasıyla Osman Kavuncu Bulvarı'ndan başlayan ve Kuzey Çevre Yolu'na kadar kesintisiz ulaşan önemli bir ulaşım aksı kazanılmış olacak. Bu güzergâh, şehir trafiğini ciddi manada rahatlatacak ve önemli bir yükü alacak' diye konuştu.

'KENDİ ÜRETİMİMİZLE YOLLARIMIZI YAPIYORUZ'

Kocasinan Belediyesi'nin ulaşım yatırımlarındaki gücüne dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, 'Biz birçok alanda iddialıyız. Altyapı, ulaşım, yol, çevre düzenlemesi, park, bahçe, kentsel dönüşüm ve sosyal belediyecilik alanlarında kendi ölçeğimizde önemli çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'de nadir belediyelerden biri olarak agrega tesisine sahibiz. 240 ton/saat kapasiteli kamudaki en yüksek kapasiteye sahip asfalt plentlerinden birine sahibiz. Yaptığımız yolların altyapısını, üstyapısını ve asfaltını kendimiz üreterek gerçekleştiriyoruz. Gece gündüz çalışınca çok daha fazla yol yaptığımızı söyleyebiliyoruz' dedi.

GÜNDE 40 BİN ARACIN ULAŞIM YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK

Ali İhsan Alçı Bulvarı'nın sadece ulaşım açısından değil, çevre açısından da önemli kazanımlar sağladığını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, 'Buradaki trafik sayımlarında günlük yaklaşık 40 bin aracın bu güzergâhı kullandığını gördük. Bu araçların daha kısa mesafeden ulaşım sağlamasıyla hem zaman hem yakıt tasarrufu oluşacak hem de karbon emisyonunun azalmasına katkı sağlayacağız. Bu açıdan da çevreci bir yaklaşımı hayata geçirmiş olduk' şeklinde konuştu.

'KOZAKENT İLE YENİ BİR ŞEHİR PARÇASI KAZANDIRACAĞIZ'

Başkan Çolakbayrakdar, bölgenin gelecekte önemli bir yaşam alanına dönüşeceğini belirterek, 'Bu bölgenin sağında ve solunda yeni imar alanları oluşuyor. Yeni imarlaşma bizim açımızdan yeni bir Kocasinan'ın kurulması demek. Burada yapacağımız çalışmalarla, büyük park alanlarıyla, sosyal alanlarıyla ve 100 bin metrekarelik kent parkımızla yepyeni bir şehir parçası oluşturacağız. Kozakent adıyla örülecek bir kent inşa edeceğiz' ifadelerini kullandı.

'KAYSERİ'MİZE KALİTE KATAN BİR PROJE'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Ali İhsan Alçı Bulvarı'nın şehrin ulaşım konforunu artıracağını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar ve ekibini tebrik etti. Başkan Büyükkılıç, sözlerini şu şekilde sürdürdü: 'Gerçekten Kayserimizin konforuna konfor katan, geniş bulvarlarıyla ve yollarıyla anılan güzel şehrimize anlamlı bir projeyi kazandıran Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar'ı ve kıymetli ekibini tebrik ediyorum. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri olarak dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyoruz. Kayseri'mize hizmet noktasında hep birlikte çalışıyor, şehrimizi geleceğe hazırlıyoruz'.

'BU ESER, VEFA VE HİZMET ANLAYIŞININ GÜZEL BİR ÖRNEĞİ'

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ise yolun medeniyet olduğunun altını çizerek, Ali İhsan Alçı Bulvarı'nın önemli bir hizmet eseri olduğunu söyledi. Ali İhsan Alçı Bulvarı'na verilen ismin önemli bir vefa örneği olduğunu belirten Elitaş, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi yol medeniyettir. Bugün burada yolun medeniyet olduğunun en güzel göstergelerinden birini görüyoruz. 1989 yılında kurucu Kocasinan Belediye Başkanı olarak görev yapan Ali İhsan Alçı'nın isminin bu bulvara verilmesi büyük bir kadirşinaslık ve vefa örneğidir. Hizmet eden insanların isimlerini yaşatmak çok önemlidir. Bizler birbirimizle yarışmıyoruz. Biz birlikte Kayseri'ye hizmet ediyoruz. Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız ve tüm kurumlarımızla aynı hedef doğrultusunda çalışıyoruz' diye konuştu.

'MERKEZİ HÜKÜMET VE YEREL YÖNETİMİN UYUMU KAYSERİ'YE ESER OLARAK YANSIYOR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise Ali İhsan Alçı Bulvarı'nın Kayseri ulaşımına önemli katkılar sağlayacağını belirterek, '3,5 kilometre uzunluğunda çift yönlü olarak inşa edilen Ali İhsan Alçı Bulvarı sayesinde Osman Kavuncu Bulvarı ile Erkilet Bulvarı arasındaki mesafe ciddi şekilde kısalacak. Kayseri'de trafik akışını düzenleyecek, şehrimizin çehresini güzelleştirecek ve vatandaşımıza daha konforlu ulaşım imkânı sağlayacak önemli bir ulaşım projesi oldu' şeklinde konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar'ın çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, 'Başkanımız sağ olsun çok mütevazı. Hem ben yolu görüyorum hem de videolarını gördüm. Maşallah Karayolları gibi yol yapıyorsunuz. Teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum değerli başkanım. Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber elbette güzel işler yapıyorsunuz. Ayrıca 7 kilometrelik bisiklet yoluyla hem çevreye duyarlı hem de sağlıklı ulaşımı destekleyen örnek bir koridor oluşturuldu. Projeyi hayata geçiren Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar'a, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla dualar eşliğinde açılışı gerçekleştirilen Ali İhsan Alçı Bulvarı'nda, TOGG, klasik araçlar ve motosiklet ekiplerinin konvoy hâlindeki geçişleri renkli görüntülere sahne oldu.

225 MİLYON TL'LİK DEV YATIRIM

Öte yandan Kocasinan Belediyesi tarafından 225 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen Ali İhsan Alçı Bulvarı'nda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 29 bin ton asfalt, 57 bin 500 ton temel malzemesi ve 115 bin ton dolgu malzemesi kullanıldı. 50 metre genişliğinde inşa edilen bulvarda ayrıca 7 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu, 20 bin metrekare otopark alanı, 15 bin metrekare yeşil alan, modern altyapı sistemleri, yağmur suyu drenaj hatları, aydınlatma direkleri ve peyzaj düzenlemeleriyle bölgenin ulaşım konforu artırıldı.