İçişleri Bakanlığı, hakkında çok sayıda suçlamayla soruşturma yürütülen ve tutuklanan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İzmir'in Menderes ilçesinin Belediye Başkanı İlkay Çiçek, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çiçek hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2026/59016 sayılı dosyası kapsamında 'görevi kötüye kullanma, irtikap, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve imar kirliliğine neden olma' suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Çiçek hakkında İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklama tedbiri uygulandığı kaydedilirken, Bakanlık, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca Çiçek'in geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İZMİR İLİ MENDERES BELEDİYE BAŞKANI İLKAY ÇİÇEK'İN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINA DAİR BASIN AÇIKLAMASI



Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/59016 sayılı dosyasında 'Görevi Kötüye Kullanma, İrtikap, Rüşvet,: — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 8, 2026