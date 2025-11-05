Bulgaristan'ın en önemli sanayi kentlerinden Stara Zagora Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oleg Stoilov ve beraberindeki heyet, ERİAD Başkanı Rüştü Şentuna ile birlikte Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi ziyaret etti.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Bulgaristan Stara Zagora Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oleg Stoilov, ELTE Engineering CEO'su ve TSO Yönetim Kurulu Üyesi İsmet Çavuşoğlu, TSO Türkiye Masası Koordinatörü Mefküre Karaalioğlu, Stara Zagora Belediye Başkan Yardımcıları Veni Petrova ve Svetoslav Kolev ve Eskişehir Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ERİAD) Başkanı Rüştü Şentuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında iki şehir arasında ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve karşılıklı yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi konularında görüşmeler gerçekleştirildi.

Başkan Ünlüce, Eskişehir'in sanayi, kültür ve eğitim alanındaki potansiyelini heyete aktarırken, iki kent arasında dostane ilişkilerin daha da gelişmesi temennisinde bulundu.

Bulgaristan heyeti ise Eskişehir'in modern şehir yapısı, kültürel zenginliği ve misafirperverliği karşısında duydukları memnuniyeti dile getirerek, Stara Zagora ile Eskişehir arasında gelecekte ortak projelere imza atmak istediklerini ifade etti.

Ziyaretin sonunda, iki taraf da karşılıklı iş birliği olanaklarını artırmak ve ekonomik bağları güçlendirmek için temasların devam etmesi konusunda mutabık kaldı.