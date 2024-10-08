Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide adalet anlayışıyla gelirini beyan dışı bırakanlara yönelik kapsamlı denetimlerin sürdüğünü duyururken, sporcuları da izaha davet edeceklerini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonominin önüne geçmek adına denetimleri sıklaştırdıklarını belirtti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Şimşek, kazançlarını doğru beyan etmeyen sporcuların izaha davet edileceğini duyururken, ödenmeyen verginin ise cezalı şekilde talep edileceğini açıkladı.

Bakan Şimşek, vergide adalet ve etkinlik anlayışımızla yüksek gelir elde eden ve gelirini beyan dışı bırakanlara yönelik geniş kapsamlı denetimlerin süreceğini söyledi.

https://twitter.com/memetsimsek/status/1843599228368761007