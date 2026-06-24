Konya - Afganistan B2B organizasyonu gerçekleştirildi. KTO'nun ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda 50 Konyalı firma ile Afganistan'dan gelen 24 firma arasında 158 iş görüşmesi yapıldı.

KONYA (İGFA) - Konya Ticaret Odası tarafından düzenlenen Konya-Afganistan İkili İş Görüşmeleri (B2B) Organizasyonu, iki ülke iş dünyası temsilcilerini Konya'da bir araya getirdi.

Organizasyon kapsamında Afganistan'ın Belh Ticaret ve Yatırım Odası Başkanı Muhammed İbrahim Gazanfer ve beraberindeki ticaret heyeti, Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk'ü ziyaret etti.

Programda Konya Ticaret Odası ile Belh Ticaret ve Yatırım Odası arasında iş birliği protokolü imzalanırken, organizasyonun ikinci gününde Konyalı firmalar ile Afganistanlı firmalar arasında B2B görüşmeleri gerçekleştirildi.

KONYA İLE AFGANİSTAN ARASINDA YENİ İŞ BİRLİĞİ ZEMİNİ

Konya Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen ziyarette, Konya ile Afganistan arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı yatırım imkânlarının değerlendirilmesi ve iki ülke özel sektörleri arasında yeni iş birliklerinin oluşturulması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

BAŞKAN ÖZTÜRK: 'BELH İLE KONYA ARASINDAKİ BAĞ BİZİM İÇİN SON DERECE KIYMETLİ'

Ziyarette konuşan Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye ile Afganistan arasındaki ilişkilerin köklü bir tarihi geçmişe, güçlü bir gönül bağına ve kardeşlik hukukuna dayandığını ifade etti.

Belh ile Konya arasındaki bağın Hazreti Mevlânâ'nın ortak mirasıyla ayrı bir anlam taşıdığını belirten Başkan Öztürk, 'Belh, Mevlânâ'nın dünyaya gözlerini açtığı kadim bir ilim, kültür ve medeniyet şehridir. Konya ise onun fikirlerinin, irfanının ve insanlığa bıraktığı büyük mirasın dünyaya yayıldığı şehir olmuştur. Bu nedenle Belh ile Konya arasındaki bağ bizim için son derece kıymetlidir. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu buluşmayı sadece ekonomik bir toplantı olarak değil, aynı zamanda ortak tarihimizin ve kardeşliğimizin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak görüyoruz' dedi.

'BU ZİYARETİN SOMUT İŞ BAĞLANTILARINA DÖNÜŞMESİNİ ARZU EDİYORUZ'

Konya'nın üretim gücü, girişimci yapısı, sanayi altyapısı, lojistik imkânları ve fuarcılık kapasitesiyle Türkiye'nin önemli ticaret ve sanayi merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Öztürk, Afganistan'ın ve özellikle Belh Vilayeti'nin de önemli iş birliği fırsatları sunduğunu kaydetti.

50 KONYALI FİRMA, 24 AFGANİSTANLI FİRMA İLE GÖRÜŞTÜ

Afganistan heyetinin Konya programının ikinci gününde, Konya Ticaret Odası Uluslararası Fuar Merkezi'nde Konya-Afganistan B2B Organizasyonu gerçekleştirildi.

Organizasyonda Afganistan'dan gelen firmalar ile Konyalı firmalar ikili iş görüşmelerinde bir araya geldi. Program kapsamında 50 Konyalı firma ile Afganistan'dan gelen 24 firma arasında toplam 158 iş görüşmesi yapıldı.

Görüşmelerde iki ülke firmaları arasında yeni ticaret imkânları, ürün tedariki, ihracat, ithalat, ortak yatırım ve sektörel iş birliği fırsatları değerlendirildi.

KONYALI VE AFGANİSTANLI FİRMALAR ARASINDA TİCARİ İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMALARI İMZALANDI

B2B görüşmeleri sonucunda Konyalı firmalar ile Afganistanlı firmalar arasında ticari iş birliği anlaşmaları imzalandı. Gerçekleştirilen organizasyon, Konya ile Afganistan arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve iki ülke özel sektör temsilcileri arasında kalıcı iş bağlantılarının kurulması açısından önemli bir adım oldu.