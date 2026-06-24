TEMA Vakfı, Ankara İl Temsilcisi, temsilcilik çalışanları ve bazı gönüllülerin gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı. Vakıf, gözaltıların Nallıhan'daki bir gezi dönüşünde yaşanan bir olayla bağlantılı olabileceğini belirterek, gönüllülerin söz konusu eylemin organizasyonu veya yürütülmesiyle ilgisinin bulunmadığını bildirdi.

İSTANBUL (İGFA) - TEMA Vakfı, 23 Haziran Salı günü Ankara'da yaşanan gözaltı işlemlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Ankara İl Temsilcisi, Ankara temsilcilik ofis çalışanları ve bazı gönüllülerin gözaltına alındığı bilgisinin alındığı belirtilerek, sürecin yakından takip edildiği ifade edildi. Vakfın, gözaltına alınan kişiler için derhal hukuki destek sağladığı ve avukat görevlendirdiği aktarıldı.

'GEZİ, BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA DÜZENLENDİ'

TEMA Vakfı açıklamasında, gözaltına alınan kişilerin 3 Haziran 2026 tarihinde Ankara İl Temsilciliği tarafından düzenlenen bir geziye katılan gönüllüler arasında yer aldığı belirtildi. Nallıhan bölgesindeki endemik türlerin yerinde incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen gezinin, akademisyen eşliğinde ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında düzenlendiği kaydedildi. Açıklamada, gezi dönüşünde verilen mola sırasında yakın bir bölgede maden işçilerinin gerçekleştirdiği bir eylem bulunduğu, aynı alanda jandarma tarafından kimlik kontrolü yapıldığı ve mevcut bilgilerin gözaltı işlemlerinin bu olayla bağlantılı olabileceğine işaret ettiği ifade edildi.

'EYLEMİN ORGANİZASYONU VEYA YÜRÜTÜLMESİYLE İLGİLERİ YOK'

TEMA Vakfı, geziye katılan gönüllüler ile temsilcilik faaliyetlerinde görev alan kişilerin söz konusu eylemin organizasyonu veya yürütülmesiyle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını vurguladı. Açıklamada, 'Gönüllülerimizin yaşadığı süreçten dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Süreci yürüten yetkili makamların çalışmalarına saygı duyuyor, olayın en kısa sürede açıklığa kavuşmasını bekliyoruz' ifadelerine yer verildi.