TBMM Adalet Komisyonu, kamuoyunda '12. Yargı Paketi' olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başladı. Teklif; yargılama sürelerinin kısaltılması, dijital uygulamaların artırılması ve bazı hukuki boşlukların giderilmesine yönelik düzenlemeler içeriyor.

ANKARA (İGFA) - TBMM Adalet Komisyonunda görüşülen 12. Yargı Paketi, yargı süreçlerinin hızlandırılması ve vatandaşların adalete erişiminin kolaylaştırılması amacıyla ele alınıyor.

Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, çalışmaların vatandaşların haklarına daha hızlı kavuşması, yargı süreçlerinin daha etkin işlemesi ve adaletin zamanında tecelli etmesi amacı taşıdığını belirtti.

Yüksel, yargı reformlarının sürekli devam eden bir süreç olduğunu ifade ederek, teklifin sahadan gelen talepler ve uygulamadaki ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlandığını söyledi.

MİRAS TAŞINMAZLARI İÇİN YENİ DÜZENLEME

Teklif kapsamında miras yoluyla intikal eden ve yalnızca yasal mirasçıların hissedar olduğu taşınmazlarda ortaklığın satış yoluyla giderilmesine ilişkin önemli bir değişiklik öngörülüyor. Buna göre ilk artırmadaki ihalenin sadece mirasçı maliklerin katılımıyla yapılması planlanıyor. Böylece mirasçıların mülkiyet hakkının korunması ve taşınmazların öncelikle aile içinde kalmasının sağlanması amaçlanıyor.

Düzenlemeyle ayrıca, hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz bilirkişi incelemelerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda bilirkişiye başvuran hâkim ve cumhuriyet savcıları hakkında disiplin incelemesi yapılabilmesine yönelik hükümler teklif kapsamında yer alıyor.

DURUŞMA SÜRELERİ KISALACAK, E-DURUŞMA YAYGINLAŞACAK

Teklifin ilk imza sahibi AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, düzenlemenin üç temel başlık üzerine kurulduğunu söyledi. Alan, özel hukuk, idari yargı ve Anayasa Mahkemesi kararları sonrası ortaya çıkan ihtiyaçlara yönelik düzenlemeler yapıldığını belirterek, 'vatandaşların adalete erişiminin kolaylaştırılması, yargılama sürelerinin kısaltılması ve bürokrasinin azaltılması' hedeflerinin esas alındığını ifade etti.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre teklifle hukuk mahkemelerinde iki duruşma arasındaki sürenin kural olarak en fazla üç ay olması yönünde düzenleme yapılması planlanıyor. Ayrıca ön inceleme duruşmalarının e-Duruşma yoluyla yapılabilmesine imkan sağlanması öngörülüyor.

Teklifte idari yargıya ilişkin düzenlemeler de bulunuyor. Danıştay'ın iş yükü dikkate alınarak daire sayısının 12'den 10'a düşürülmesine yönelik uygulamanın süresinin dört yıl daha uzatılması planlanıyor.

Bazı öğrenci işlemleri, kamu görevlilerine ilişkin belirli uyuşmazlıklar ve bazı sosyal yardım davalarının tek hâkim tarafından görülmesine yönelik düzenlemeler de teklif kapsamında yer alıyor.

Öte yandan Yargı Paketi ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda bazı yasal düzenlemelerin yapılması da hedefleniyor. Teklifte ayrıca kanuni faiz oranının, Merkez Bankası tarafından belirlenen reeskont faiz oranının yüzde 80'i üzerinden hesaplanmasına yönelik hüküm bulunuyor. İşkence, eziyet ve kötü muamele kapsamında değerlendirilen suçlarda ise hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulamasının kaldırılması öngörülüyor.