Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul olayları ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştığı riskleri araştırmak amacıyla kurulan komisyonun çalışmalarını sürdürüyor.

ANKARA (İGFA) - Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul olayları ile çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği riskleri araştırmak amacıyla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu, çalışmalarını devam ederken, komisyon çalışmalarına ilişkin paylaşım MHP Kahramanmaraş Milletvekili Doç. Dr. Zuhal Karakoç'tan geldi. MHP'li Karakoç, farklı alanlardan temsilcilerin Gazi Meclis'te ağırlandığını belirtti.

Milletvekili Karakoç, toplantı kapsamında Türk Eğitim Derneği Düşünce Kuruluşu (TEDMEM), Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, İlke İlim Kültür Eğitim Vakfı ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) temsilcilerinin sunumlarını dinlediklerini ifade etti. Toplantıda; Türkiye'deki eğitim politikaları, çocuklara yönelik psikososyal destek mekanizmaları, dijital ortamlardaki riskler ve bu risklere karşı geliştirilebilecek önleyici çalışmalar ele alındı.

Milletvekili Karakoç, farklı kuruluşların bilgi, deneyim ve önerilerinin komisyon çalışmalarına önemli katkılar sağlayacağını belirterek, katılım sağlayan tüm temsilcilere teşekkür etti.