Van'ın Erciş ilçesinde görevi başında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut için Adana'da cenaze töreni düzenlendi. Kahraman şehit, dualar ve gözyaşlarıyla ebediyete uğurlandı.
ADANA (İGFA) - Van'ın Erciş ilçesinde görevi sırasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut'un Adana'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Törende, şehit Karabulut için saygı duruşunda bulunuldu, dualar edildi ve Türk bayrağına sarılı naaşı ailesine teslim edildi.
Jandarma Genel Komutanlığı paylaşımında, 'Van'ın Erciş ilçesinde görevi başında şehit olan kahraman silah arkadaşımız J.Uzm.Çvş. Samet Karabulut'u Adana'da düzenlenen törenle ebediyete uğurladık' ifadelerini kullandı.