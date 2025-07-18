Kocaeli Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı vizyon projeler arasında yer alan ve tamamlanmasıyla birlikte ilçenin eğitim ile spor altyapısına büyük katkılar sunacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de Spor Lisesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çayırova Spor Lisesi projesinde yurt binasının kaba inşaatı tamamlanırken, derslik binasının kaba inşaatında sona gelindi, bununla birlikte spor salonu alanı için de hafriyat çalışmaları başladı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin vizyon projelerinden olan, ilçeye eğitim ve spor altyapısı noktasında sınıf atlatacak projeler arasında yer alan Çayırova Spor Lisesi’nde çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Tamamlandığında Çayırova’ya büyük katkı sunacak ve sadece bölgeden değil, Türkiye genelinden öğrencilerin tercih edeceği liseler arasına adını yazdıracak Çayırova Spor Lisesi’nde, inşaat çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu bağlamda Şekerpınar Mahallesi’nde yükselen proje kapsamında, yurt binasının kaba inşaatı tamamlandı. Bununla birlikte dersliklerin bulunacağı alanda ise kaba inşaatında büyük oranda ilerleme sağlandı. Yurt binasında ince işçilik ve duvar örme çalışmaları başlarken, spor salonun ve açık futbol sahası ile atletizm pistinin yer alacağı alanda da hafriyat çalışmaları devam ediyor.

21 BİN METREKARE ALANDA 24 DERSLİKLİ LİSE

Yapımına hızla devam edilen ve Türkiye’de alanında sayılı liselerden biri olarak inşa edilecek Spor Lisesi, modern mimarisiyle de dikkat çekiyor. Özenle hazırlanan projede, öğrenciler için her şey düşünüldü. En kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması planlanan spor lisesi, 21 bin metrekare alanda 24 derslikten oluşacak. Okul kampüsünde ayrıca bin 500 kişilik bir kapalı spor salonu, 150 kız öğrenci, 150 erkek öğrenci olmak üzere 300 öğrenciye yatılı hizmet verebilecek yurt ile futbol ve basketbol sahaları da yer alacak. Sadece bölgeden değil tüm ülkeden seçkin öğrenciler için de tercih noktası olacak spor lisesi, ilçenin hem eğitim hem de spor altyapısına büyük katkılar sunacak.