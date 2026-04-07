A Milli Takımımızın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında yaşamını yitirdi. Türk futboluna hem kulüp, hem millî takım düzeyinde önemli katkılar sağlayan tecrübeli çalıştırıcı, başarılarla dolu kariyeriyle hafızalara kazındı.

İSTANBUL (İGFA) - Türk futbolunun yakından tanıdığı Rumen teknik adam Mircea Lucescu, geçirdiği kalp rahatsızlıklarının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

80 yaşında vefat eden Lucescu, dünya futbolunda en çok kupa kazanan teknik direktörler arasında üst sıralarda yer alıyordu.

Teknik direktörlük kariyerine genç yaşta başlayan Lucescu, Türkiye'de Galatasaray ile 2000 yılında UEFA Süper Kupa'yı kazanırken, 2001/02 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Ardından Beşiktaş'ın 100. yılında siyah-beyazlı ekibi şampiyonluğa taşıyarak Türk futbolunda iz bıraktı.

2017-2019 yılları arasında Türkiye A Millî Futbol Takımı'nı çalıştıran deneyimli teknik adam, genç oyunculara verdiği şansla dikkat çekti. İrfan Can Kahveci, Merih Demiral, Mert Müldür ve Zeki Çelik gibi isimleri millî takıma kazandırdı.

Son olarak Romanya Millî Futbol Takımı'nı çalıştıran Lucescu, sağlık sorunlarına rağmen mart ayında İstanbul'da oynanan Türkiye maçında takımının başında sahaya çıkarak millî takımlar düzeyinde görev yapan en yaşlı teknik direktör unvanını elde etmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu başta olmak üzere futbol camiası, Lucescu'nun vefatıyla büyük üzüntü yaşarken, tecrübeli teknik adam için taziye mesajları playlaştı.