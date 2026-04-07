2026 Yeşilay Türkiye Kick Boks Turnuvası, bu yıl sporun kalbinin attığı adres oldu. 26 Mart - 3 Nisan tarihleri arasında Diyarbakır'da düzenlenen dev organizasyonda, Bilecik Pazaryeri'nden katılan sporcular adeta tarih yazdı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce sporcunun katıldığı şampiyonada, Bilecik'i temsil eden Pazaryerili 4 sporcu ringe çıktı. Zorlu geçen mücadelelerde alınan sonuçlar ise ilçeye büyük gurur yaşattı.

Genç Bayanlar Low Kick 56 kiloda mücadele eden Fatmagül Yağcı, rakiplerini tek tek eleyerek Türkiye Şampiyonu oldu. Gösterdiği üstün performansla dikkat çeken başarılı sporcu, turnuvanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Genç Erkekler Low Kick 63,5 kiloda mücadele eden Mert Demir ise güçlü rakipler karşısında önemli bir başarı elde ederek Türkiye üçüncüsü oldu.

GELECEĞİN YILDIZLARI

Turnuvada ayrıca; Tuba Nur Yağcı (Genç Bayan Kick Light 60 kg), Ömer Faruk Özbay (Yıldız Erkekler Kick Light 42 kg) kategorilerinde mücadele ederek tecrübe kazandı ve gelecek için umut verdi.

Sporcuların antrenörü Fehmi Piliç, elde edilen başarıların tesadüf olmadığını vurgulayarak, 'Sporcularımız yıllardır verdikleri emeğin karşılığını bu turnuvada aldı. Türkiye şampiyonluğu bizler için büyük bir gurur. İnşallah ilimizi temsil ettikleri gibi ülkemizi de en iyi şekilde temsil edecekler.' dedi. Piliç, ayrıca desteklerinden dolayı; İlçe Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Demir başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti.