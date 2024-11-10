Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle kurulan Sosyal İnovasyon Ajansı, SİA Podcast ile şehrin yenilik ekosistemini geliştirmeyi hedefliyor. "İyilik Nöbeti", "Yenilik Dedektifi" ve "Sanat Desen Var" serileriyle Konya’nın “Yenilik Sesi” olmaya çalışan ajans, sanat, yenilik ve iyilik temalarını toplumla buluşturuyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle kurulan Sosyal İnovasyon Ajansı (SİA), SİA Podcast ile şehrin yenilik ekosistemini geliştirmeyi amaçlıyor. SİA, günümüzde medya ve yayıncılık alanında giderek önem kazanan Podcast yayınlarından faydalanarak üç seri üzerinden toplumsal sorumluluğu, kültürel gelişimi ve inovasyonu destekleyecek.

“Şehrin Yenilik Sesi” sloganıyla yola çıkan podcastler; hızlı, kolay erişilebilir ve mekândan bağımsız bilgi aktarımı sunarak dinleyicilere yeni bir ifade yöntemi sunacak.

Sosyal İnovasyon Ajansı, SİA Podcast aracılığıyla Konya’da iyiliği yaygınlaştırmayı ve yenilikçiliği güçlendirmeyi amaçlıyor.

Podcast serisiyle beraber topluma katkı sağlayacak etkinlikler ve içeriklerin dijital ortamda geniş kitlelere ulaşılması hedefleniyor.

SİA PODCAST; YENİLİK, SANAT VE İYİLİĞİ KEŞFEDİN

“Yenilik Dedektifi” serisi “Yeni olan nedir, yenilik nerede aranır?” sorularının cevabının arandığı, dinleyicileri yapay zeka, akıllı şehirler, veri bilimi ve robotik kodlama gibi çağın önemli yenilikleriyle tanıştırmayı amaçlayarak toplumda yeni çıkan kavramları açıklarken yenilikçi düşünceyi destekliyor.

“Sanat Desen Var” serisinde ise SİA Podcast, dinleyicilere sanatın farklı yönlerini tanıtıyor. Sanatla ilgili müze, resim, müzik ve tasarım dili gibi konuları ele alarak sanat algısını güçlendirmeyi hedefliyor ve sanata dair farkındalık oluşturuyor.

“İyilik Nöbeti” serisinde de sosyal girişimcilik, dayanışma, afetler ve sosyal fayda gibi konular işlenirken iyilik algısı ve toplumsal etkiyi artırmayı amaçlanıyor, konukların iyilik hareketlerinin önemi dinleyicilere aktarılıyor.