Bunlar da ilginizi çekebilir

Düzenlenen etkinliğe İnhisar Kaymakamı İrem Ayşegül Çetin, İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, ilçe protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Bilecik’in İnhisar ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86’ncı yılı anma programı kapsamında Atamıza saygı yürüyüşü yapıldı. BİLECİK (İGFA) - Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İnhisar Kaymakamlığı ve İnhisar Belediyesince düzenlenen 3,5 kilometrelik Atamıza saygı yürüyüşüne birçok vatandaş eşlik etti.

Kocaeli Ata'sını onun adını taşıyan çiçeklerle anıyor

Kocaeli Ata'sını onun adını taşıyan çiçeklerle anıyor